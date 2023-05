Comment envoyer un colis à l’étranger depuis la Russie en 2023?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Envoyer un colis vers l’étranger depuis la Russie est beaucoup plus facile que l’inverse. Malgré les sanctions, les bureaux de la Poste russe et de nombreuses entreprises peuvent s’acquitter de cette tâche.

Entreprises qui expédient des colis vers l’étranger

Poste de Russie

Kirill Koukhmar/TASS Kirill Koukhmar/TASS

La Poste de Russie continue de livrer des colis à l’étranger, et la zone accessible est assez vaste. 126 des 209 pays répertoriés sur le site Web de la poste russe sont couverts. Par exemple, vous ne pourrez pas envoyer de colis en Pologne, en Finlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande - la liste complète est consultable sur le site web de la Poste. La cargaison est acheminée pendant 40 jours au maximum vers les pays disponibles. Pour les pays d’Europe occidentale, l’envoi d’un colis prend en moyenne 15 à 30 jours.

Pour envoyer un colis, rendez-vous sur le site Web de la Poste et calculez le coût de la livraison. Au total, trois tarifs sont proposés : standard, rapide et EMS. Après avoir calculé le montant, cliquez sur le bouton « procéder à l’envoi » et suivez les instructions. Une précision importante : il n’y a que 20 lignes dans la déclaration de douane, et elle doit mentionner absolument tous les éléments contenus dans le colis, même s’il s’agit d’une bobine de fil. S’il y a plus de 20 articles dans le colis, vous devrez donc envoyer un second colis.

Une femme qui a envoyé un colis de Briansk à Chypre (Limassol) écrit que l’envoi d’un colis pesant 7 kg a coûté 3 550 roubles (40 euros) et pris 26 jours. À un moment donné, le suivi du colis a été interrompu, affichant uniquement le statut « envoyé de Russie », mais il a atteint sa destination. Dès réception du colis, le facteur l’évaluera et vous devrez peut-être payer des droits de douane. Mais si le colis ne contient que des objets personnels déjà utilisés, vous n’aurez pas besoin de payer de taxes.

DHL

Gavriil Grigoriev/TASS Gavriil Grigoriev/TASS

La société ne livre pas à l’intérieur de la Russie et de l’étranger vers la Russie. Toutefois, elle assure des envois depuis la Russie vers l’étranger – et ce presque partout dans le monde. Le processus est similaire à la Poste de Russie : vous vous rendez sur le site, puis calculez le coût de l’envoi en appliquant le tarif qui vous convient le mieux. Remplissez ensuite la page de données personnelles et fournissez les documents nécessaires puis suivez les instructions. Il est conseillé de clarifier à l’avance la possibilité d’envoyer vers le pays sélectionné en composant le numéro téléphone indiqué sur le site.

Le principal inconvénient de DHL est le coût élevé de ses services. À titre de comparaison, lorsque vous utilisez la Poste, l’envoi d’un colis de Briansk à Limassol coûte 3 550 roubles. Avec les mêmes points de départ et de réception et pour le même poids, DHL propose une option de livraison pour 32 540 roubles (371 euros). Cependant, le délai de livraison estimé est de 7 jours.

« DHL fonctionne en Russie, j’envoie régulièrement des colis aux États-Unis et en Grande-Bretagne, 10 000 roubles pour les colis jusqu’à 1 kg. J’ai envoyé le dernier colis en Angleterre par la Poste, il est arrivé en 8 jours (mais il peut y avoir des retards), il y a aussi Boxberry - 14-20 jours pour les USA ou la Grande-Bretagne. Le prix est de ​​2 500 roubles pour un colis jusqu’à 1 kg », écrit une internaute dans les commentaires d’un post concernant l’envoi de colis à l’étranger.

Boxberry

Legion Media Legion Media

Le service livre dans le monde entier. Les prix et les délais de livraison sont assez intéressants ; par exemple, l’envoi d’un colis pesant 4 kg de Moscou en Italie coûte 3 335 roubles (38 euros) et le délai de livraison est de 10 à 16 jours ouvrables. De plus, vous devez payer des droits de douane, qui seront calculés dans votre espace client en fonction de la destination.

PonyExpress

Legion Media Legion Media

L’envoi avec PonyExpress s’effectue également via le site officiel. Tout d’abord, le coût d’envoi et les conditions approximatives sont calculés, après quoi les documents ad hoc sont émis. Par exemple, un colis pesant 5 kg de la Russie vers la France, avec livraison à domicile, arrivera en 9 à 18 jours (hors jour de réception, week-ends et jours fériés) et coûtera 24 410 roubles (279 euros).

Quel que soit le service que vous choisissez, vous devez lire attentivement la liste des marchandises interdites, car vous pouvez y trouver des éléments assez inattendus. Par exemple, vous ne pouvez pas envoyer de gants en cuir artificiel ou véritable. Des listes exhaustives se trouvent sur les sites internet de tous ces services. Les taxes sont également calculées en fonction du type d’envoi (articles neufs ou d’occasion, articles à usage personnel ou destinés à la vente) et de la valeur des articles expédiés.

Dans cette autre publication, nous expliquons comment apporter de l’argent en Russie en 2023

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.