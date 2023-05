Une exposition photographique sur la vie des peuples du sud de la Russie se dévoile à Bruxelles

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Du 3 au 31 mai, la Maison russe de la capitale belge arborera sur ses stands extérieurs une exposition photo intitulée « Cultures traditionnelles des peuples du sud de la Russie ». Le matériel photographique présenté vous fera ainsi voyager dans les Républiques du Daghestan et de Kalmoukie, les régions de Krasnodar et d’Astrakhan, et d’autres endroits du pays, et ce, sans quitter Bruxelles.

Les organisateurs notent que les régions du sud sont une véritable perle de la Russie et représentent un mélange unique de cultures et de traditions, tout en soulignant que la préservation attentive de ce patrimoine est une tâche importante.

L’exposition vous parlera des services dans les mosquées, les églises orthodoxes, une synagogue, une chapelle catholique, et un temple bouddhiste, ainsi que des fêtes régionales et religieuses, des traditions et coutumes ancestrales, des artisanats, des loisirs, de l’éducation, de la cuisine et des costumes traditionnels de ces lieux.

Dans cet autre article, découvrez qui vit justement dans le Caucase russe.

