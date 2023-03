L’aventurier russe Konioukhov signe un nouveau record mondial de vol en montgolfière

Les aventuriers russes Fiodor Konioukhov et Ivan Meniaïlo ont parcouru plus de 2 368 km à bord d’une montgolfière de 12 000 m3, battant ainsi le record du vol le plus long en ballon à air chaud de cette sous-classe, signé en 1994 par le Japonais Michio Kanda.

Ayant décollé le 24 mars au matin à Kirovsk (région de Mourmansk), la montgolfière a survolé à quelque 3-6 km d’altitude l’espace aérien des régions de Mourmansk et d’Arkhangelsk, des districts autonomes de Iamalo-Nénétsie et de Nénétsie ainsi que du territoire de Krasnoïarsk et, ayant franchi le plateau de Poutorana, a atterri le 26 mars à l’aérodrome de Khatanga, indique le site du célèbre aventurier.

Cependant, les critères rendant ce vol exceptionnel ne se terminent pas là. Pour la première fois, une montgolfière à nacelle ouverte a survolé les eaux de deux mers arctiques – celles de Barents et de Kara. De plus, il s’agit du plus long vol en montgolfière au-delà du cercle polaire arctique – toute la distance a été parcourue dans un couloir compris entre 67 et 72 degrés de latitude nord.

Par ailleurs, Konioukhov compte à son actif le record du vol le plus rapide autour du monde à bord d’un ballon, pour lequel il a été désigné en 2016 Pilote de l’année par la Fédération internationale de l’aéronautique.

