Rejoignez-nous sur Telegram

Chers lecteurs !

Dans le monde d’aujourd’hui, il ne suffit pas aux journalistes de créer du bon contenu dans l’espoir que les lecteurs le trouvent de manière autonome. Pour être remarqué et lu, il faut déployer des efforts considérables. Dans le contexte actuel, nous, en tant que média, dépendons des algorithmes et du bannissement furtif des réseaux sociaux.

Compte tenu de la situation, nous accordons de plus en plus d’attention à Telegram, cette messagerie conçue par Pavel Dourov, ce ressortissant de Russie qui vit actuellement à Dubaï et développe Telegram en tant que plateforme internationale. Telegram est une messagerie rapide et sûre qui ne se sert pas d’algorithmes pour l’envoi de l’information et qui n’a été convaincue ni de la vente ou de l’usage abusif de données personnelles, ni de contacts avec des services spéciaux (il convient toutefois de préciser que cela ne garantit pas à 100% que cela ne se produira pas à l’avenir).

L’absence d’algorithmes permet aux utilisateurs de contrôler de manière plus consciente leur consommation média et de ne pas rater les informations importantes diffusées par les canaux auxquels ils sont abonnés. Nous envisageons de déployer davantage d’efforts dans le développement de notre canal Russia Beyond et d’y publier beaucoup de faits brefs, de vidéos intéressantes, de questionnaires, de quiz et de photos dédiés à la culture et à l’histoire de la Russie, de manière à ce que vous n’ayez pas à cliquer sur les liens pour être transférés sur notre site.

En outre, le chat lié à notre chaîne est d’ores et déjà devenu une communauté à part entière, où nos lecteurs peuvent commenter nos publications, poser des questions, discuter entre eux, bénéficier de conseils en matière d’apprentissage du russe ou du tourisme en Russie, et trouver d’autres personnes partageant leurs intérêts.

Si vous n’avez pas encore rejoint notre canal sur Telegram, nous vous invitons à le faire maintenant https://t.me/russiabeyond_fr. Merci pour votre attention et votre confiance, nous vous aimons !

Si cette messagerie n’est pas encore installée sur votre téléphone ou tablette, vous pouvez le faire en suivant ces liens :

https://telegram.org/dl/android Android (Google Play)

https://telegram.org/dl/android/apk Android APK

https://telegram.org/dl/ios iPhone et iPad

https://telegram.org/dl/wp Windows Phone

Pour les PC ou les ordinateurs portables :

https://desktop.telegram.org Windows / Mac / Linux

https://macos.telegram.org MacOS

Version en ligne, consultable depuis les navigateurs :

https://telegram.org/dl/webogram version basique

https://telegram.org/dl/webogram/chromeapp extension de Google Chrome

