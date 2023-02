L’édition Russia Beyond dévoile son nouveau logo

Suite à l’augmentation du contenu en russe et dans le contexte de l’entrée sur de nouvelles plateformes sous la marque russifiée « Узнай Россию » (Ouznaï Rossiyou/Connais la Russie), Russia Beyond a conçu un nouveau logotype en remplacement de la lettre « R » stylisée dont la rédaction se servait depuis 9 ans.

Le nouveau logo est une symbiose de symboles reflétant l’héritage culturel de la Russie et liant le passé, le présent et l’avenir. L’on y devine les images de la poupée russe matriochka, du diadème kokochnik et d’une navette spatiale.

« Notre nouveau logo reflète l’identité de l’édition en tant que principale communauté de personnes s’intéressant à la Russie aux quatre coins du monde », a expliqué le rédacteur en chef Vsevolod Pulya.

Le changement de marque de Russia Beyond démontre l'engagement du média à fournir un portrait nuancé et dynamique de la Russie et de ses habitants. En adoptant un nouveau logo évoquant l'héritage et les aspirations du pays, Russia Beyond s'engage à rester une source d'information de premier plan sur le pays pour les publics du monde entier.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.