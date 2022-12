22 articles de Russia Beyond parmi les plus populaires en 2022

Russia Beyond

Nous avons bien travaillé cette année! Vous trouverez de la littérature russe, des décodages des séries Netflix les plus populaires ayant un lien avec la Russie, mais également des instructions pour survivre à -50°C et, comme d’habitude, une tonne d’histoires sur des événements historiques fascinants. Et ne pensez évidemment pas que nous avons oublié les chats et les ours!

(Note : Cliquez sur les titres pour accéder aux articles en question.)

22 – Comment une Tcherkesse est devenue mannequin pour Chanel et marraine des légionnaires français

Russia Beyond (Photos: Archives; Legion Media) Russia Beyond (Photos: Archives; Legion Media)

Contre vents et marées, Elmiskhan Hagondokoff est parvenue à se faire un nom tant sur les podiums de mode que sur le front d’Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. Couverte de distinctions et ayant gagné le respect du peuple, une stèle commémore même cette grande dame dans la cour de la Légion française.

Russia Beyond (Photos: Bettmann/Getty Images; Pixabay) Russia Beyond (Photos: Bettmann/Getty Images; Pixabay)

C’est Khrouchtchev qui a promis à Nixon « de montrer la mère de Kouzma ». Son autre phrase tristement célèbre – « nous vous enterrerons » – a été prononcée en 1956, lors d’une réception diplomatique occidentale, et a suscité encore plus de confusion (et de terreur).

Russia Beyond (Domaine public) Russia Beyond (Domaine public)

Les histoires et les pièces de cet écrivain russe sont toujours d’actualité un siècle plus tard. N’oubliez donc pas de les ajouter à votre liste de lecture !

Russia Beyond (Iakov Rioumkine/Sputnik) Russia Beyond (Iakov Rioumkine/Sputnik)

La CIA aurait envisagé d’utiliser des préservatifs comme arme psychologique contre l’Union soviétique pendant la guerre froide. Vrai ou non, vous vous roulerez par terre, hilare, lorsque vous apprendrez les détails de ce plan diabolique.

Legion Media Legion Media

Qui se cachait derrière les affiches, peintures, films et autres œuvres d’art emblématiques ? Quelles qu’aient été les intentions, la propagande soviétique est devenue un véritable héritage culturel.

Legion Media Legion Media

Comme nous pouvons l’attendre d’Hollywood, la dernière saison de la populaire série Netflix contient de nombreux stéréotypes sur les Russes « typiques » et la guerre froide. Nous les disséquons tous ici !

L'Île au trésor, 1988/David Tcherkasski/Kievnauchfilm L'Île au trésor, 1988/David Tcherkasski/Kievnauchfilm

Les enfants soviétiques ont profité de l’énergie du GigaChad bien avant l’apparition du GigaChad. Rencontrez le docteur Livesey d’un dessin animé soviétique qui est devenu un mème populaire cette année sur Internet.

Nikita Mikhalkov, 1994/Studio Trité Nikita Mikhalkov, 1994/Studio Trité

Nous nous penchons sur les succès en provenance d’Union soviétique et de Russie qui ont fait sensation et sont entrés dans les annales de l’histoire du cinéma mondial.

Andreï Sorokine/Sputnik Andreï Sorokine/Sputnik

Des conditions difficiles exigent un équipement robuste. Et quelques astuces typiquement russes.

Kirill Zykov/Agence Moskva Kirill Zykov/Agence Moskva

Le système de paiement fonctionne au niveau international. Dans cet article, vous apprendrez où exactement et toutes les autres informations utiles sur le système de paiement russe.

12 – Cinq top models russes qui ont bouleversé le monde de la mode

Peter White; Ben Hider; Victor Boyko Peter White; Ben Hider; Victor Boyko

Ces stars des podiums se sont construit des carrières glamour dans le mannequinat – faites leur connaissance !

11 – 100 œuvres majeures de la littérature russe et russophone

Alexandre Kislov Alexandre Kislov

Il n’a vraiment pas été facile de n’en choisir que 100, mais si vous les lisez toutes, vous pourrez affirmer avec assurance être un spécialiste de la littérature russe !

Carl De Keyzer/Magnum Photos/East News Carl De Keyzer/Magnum Photos/East News

Le célèbre photographe Carl De Keyze a documenté les dernières années de l’Union soviétique. Voici ses photos de la principale station balnéaire de la mer Noire, Sotchi. Quelques bonnes ondes estivales pour tous !

Ekaterina Rerberg/Sputnik; Monashee Frantz/Getty Images Ekaterina Rerberg/Sputnik; Monashee Frantz/Getty Images

La Russie est le pays de nombreuses religions, mais le christianisme orthodoxe est la plus répandue. C’est probablement le parent le plus proche du catholicisme, mais quelles sont les principales différences entre les deux ?

Boris Kaufman/Sputnik Boris Kaufman/Sputnik

Près de 200 ethnies autochtones vivent en Russie, et beaucoup d’entre elles ont des cultures absolument uniques – y compris la musique. Comment sonne un « arbre avec un cou de grue » et à quoi ressemble une cornemuse caucasienne ? Découvrez-le par ici.

Erwann Pensec Erwann Pensec

Loin de la cohue des grandes mégalopoles, Pskov, à l’ouest de la Russie, apparaît comme un îlot de sérénité, en plus d’être doté d’un patrimoine historique exceptionnel, et notamment d’un kremlin des plus imposants. Nous vous proposons ici une immersion photographique dans cette fabuleuse cité.

Legion Media Legion Media

Cette île forteresse défensive près de Kazan surprend ses visiteurs par sa concentration de nombreux monuments hérités du Moyen Âge russe.

The Crown/Peter Morgan/Netflix The Crown/Peter Morgan/Netflix

Nous avons examiné l’épisode de la série The Crown intitulé La Maison Ipatiev, qui porte sur les relations entre la Grande-Bretagne et la Russie.

Dmitri Kokh Dmitri Kokh

Une station météorologique oubliée sur l’île Kolioutchine, aux confins du continent, est devenue la maison et le terrain de jeu de curieux ours polaires. Les étonnantes photos de la vie sauvage prenant possession d’une œuvre de l’homme ont été réalisées par le photographe russe Dmitri Kokh.

Vladimir Pesnia/Sputnik Vladimir Pesnia/Sputnik

En février dernier, aux Jeux olympiques de Pékin, les athlètes russes ont surtout excellé en patinage artistique. Nous racontons ici l’histoire de l’entraîneur le plus célèbre des champions russes de cette discipline.

2 – Trois patineuses artistiques russes qui participeront aux JO de 2022

Alexander Demiantchouk/TASS; Getty Images; Natalia Fedossenko/TASS Alexander Demiantchouk/TASS; Getty Images; Natalia Fedossenko/TASS

Outre le profil de l’entraîneur le plus décoré, nous avons dressé une liste des patineuses artistiques les plus en vue et ayant participé aux Jeux olympiques.

Grand, chaleureux, avec un regard perçant et une nature douce – nous comprenons pourquoi vous avez tant aimé le chat Kefir. Regardez comme il était petit quand il est arrivé chez son maître, avant de se transformer en un bon gaillard de 12,5kg !



