Les rites d’un mariage traditionnel bachkir (Vidéo)

Les noces du peuple des Bachkirs prennent deux journées entières, temps pendant lequel la jeune femme dit adieu à sa famille et sa maison et est conduite dans sa nouvelle demeure. La friandise tchak-tchak, le koumys, cette boisson à base de lait du jument, et le miel sont servis à volonté durant les célébrations, tandis que les danses s’enchaînent.