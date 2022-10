Un monument du constructivisme à Moscou se dévoile après restauration

Le bâtiment d’une usine de panification du début des années 1930 ouvre à nouveau ses portes aux visiteurs, mais désormais non pas en tant qu’usine, mais comme espace culturel. Regardez les photos de ses incroyables intérieurs et de sa façade!

De 1925 à 1935, 12 usines de production de pain ont été construites à Moscou. Le gouvernement soviétique cherchait alors à optimiser ce secteur dans le pays affamé après la révolution et la guerre civile. Lors de la construction, ont été utilisées les technologies les plus avancées. Par exemple, le complexe en anneau conçu par l’ingénieur Gueorgui Marsakov. L’essence du projet résidait dans le fait qu’un convoyeur circulaire a été construit à l’intérieur, ce qui a permis d’automatiser le processus de cuisson du pain. Les produits de boulangerie s’y déplaçaient en cercle de haut en bas. La première usine de ce type est apparue rue Khodynskaïa à Moscou en 1931 – elle a reçu le numéro de série 5. Elle a fonctionné jusqu’au début des années 2000.

Ce bâtiment est un véritable monument du constructivisme soviétique. La forme cylindrique de l’usine est encadrée par des tours avec des volées d’escaliers. En 2022, la restauration de la fabrique s’est achevée. Les spécialistes ont fait le choix de conserver non seulement l’architecture constructiviste d’origine, mais aussi les transformations du bâtiment apparues lors de l’exploitation et des changements d’époques. Maintenant, le premier centre russe d’étude du constructivisme se trouve ici. Le centre a été nommé « Zotov » en l’honneur de Vassili Zotov, le ministre de l’Industrie alimentaire de l’URSS (et dans le passé un boulanger ordinaire), qui a organisé la construction massive d’usines de panification à Moscou.

Photos de la façade

Centre Zotov/Service de presse Centre Zotov/Service de presse

Photo d’archives de la façade

Photos des intérieurs

Centre Zotov/Service de presse Centre Zotov/Service de presse

Dans cet autre article, découvrez justement dix chefs-d’œuvre du constructivisme soviétique à Moscou.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.