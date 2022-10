La Russie lève l’obligation du test PCR à l’entrée du territoire

Russia Beyond

À partir de ce vendredi 21 octobre, aussi bien les citoyens étrangers que les Russes non vaccinés entrant dans le pays ne sont plus obligés de passer des tests de dépistage de la Covid-19. La décision ad hoc a été prise par l’agence sanitaire Rospotrebnadzor et publiée dans le journal officiel.

Désormais, avant d’arriver en Russie – que ce soit par voie aérienne ou autre –, les ressortissants étrangers doivent remplir une fiche. La procédure pour les citoyens de Russie est différente et se fait sur le portail officiel des services publics.

L’agence sanitaire se réserve toutefois le droit de procéder à des tests aléatoires parmi les arrivants.

Pour rappel, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, les citoyens étrangers se retrouvaient dans l’obligation de passer un test au cours des 48 heures précédant leur arrivée en Russie. Les Russes non vaccinés devaient se faire tester dans le délai des trois jours suivant leur arrivée.

