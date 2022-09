Mesures anti-Covid, qu’en pensent les habitants des «villes-millionnaires» de Russie?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Une étude menée par le portail SuperJob et portant sur l’attitude des habitants des « villes millionnaires » russes – ces cités de plus d’un million d’habitants – envers la nécessité de durcir les mesures sanitaires, dans le contexte de la nouvelle vague de contaminations que connaît le pays, a permis d’établir que c’est à Moscou et à Voronej que l’on s’en soucie le plus.

Ainsi, d’après les résultats de l’enquête en question, obtenus par l’agence RIA Novosti, dans ces deux villes, 22% des habitants prônent un renforcement des mesures, tandis qu’à Krasnodar ou Rostov-sur-le-Don (sud), cette position n’est populaire qu’auprès de 10% des habitants.

En outre, à Perm (Oural), un cinquième des citadins juge que ces mesure seraient pertinentes (20%), contre 18% à Omsk (Sibérie), 17% à Samara (Volga) et à Ekaterinbourg (Oural), 16% à Saint-Pétersbourg ou à Nijni Novgorod.

À Kazan (Tatarstan), Novossibirsk et Krasnoïarsk (Sibérie) seuls 13% des habitants se sont montrés favorables, un peu plus qu’à Oufa (Bachkirie), où cet avis n’est partagé que par 11% des personnes interrogées.

Aucune donnée pour Volgograd et Tcheliabinsk – les deux villes restantes, le pays comptant au total 16 villes de plus d’un million d’habitants – n’est par contre mentionnée.

Au cours de ces dernières 24h, près de 59 000 nouveaux cas positifs ont été dépistés dans le pays. Face à une nouvelle montée des contaminations, l’agence sanitaire russe Rospotrebnadzor a conseillé en août de revenir au port du masque dans les lieux publics et dans les transports en commun des villes où le nombre d’infectés est supérieur à 50 personnes sur 100 000 habitants par semaine.

