Holmgard, cette colonie semi-mythique des Vikings reconstituée (Vidéo)

Lors d’un plongeon dans l’histoire de l’ancienne Rus’, le nom de Holmgard, centre commercial et militaire important, ne passera sans doute pas inaperçu. Les historiens considèrent que c’est ainsi que les Varègues appelaient Novgorod la Grande. Et si nul ne sait comment était réellement ce lieu de fusion semi-mythique des cultures scandinave et slave, des experts en reconstitution historique ont osé l’imaginer. Une colonie ethnique dédiée ouvrira ses portes aux visiteurs dès l’année prochaine.