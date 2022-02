Saint-Valentin: comment l’amour se manifeste-t-il en Russie? (sondage)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ce 14 février, fête de l’amour, est l’occasion de faire le point sur la situation sentimentale actuelle de la population russe, ce à quoi s’est attelé le Centre panrusse d’étude de l’opinion publique (VTsIOM) par le biais d’un récent sondage.

De cette enquête, il ressort tout d’abord que 57% des Russes se déclarent en ce moment-même amoureux. 40% affirment le contraire, 3% s’avèrent indécis et 1% ont tout bonnement refusé d’apporter une réponse.

À noter que les hommes du pays sont aujourd’hui plus nombreux à se considérer comme épris d’une autre personne, avec un taux de 61%, contre 53% pour les femmes. Par ailleurs, le pic sentimental semble se situer dans la tranche des 25-34 ans, qui sont 75% à éprouver un tel sentiment, contre 42% chez les 60 ans et plus et 51% chez les 18-24 ans.

Pour ce qui est de la façon dont les Russes manifestent leur amour envers leur âme sœur, les réponses diffèrent aussi fortement en fonction du sexe et de l’âge.

Ainsi, du côté de la gent féminine, 25% assurent prendre soin de leur partenaire, 16% lui accorder beaucoup d’attention, 7% lui offrir des cadeaux et 7% lui apporter son aide. A contrario, chez ces messieurs, les cadeaux arrivent en première position (18%), suivis de l’attention (14%), des fleurs (10%), du soin (7%) et de l’aide (7%).

Ensuite, chez les 18-24 ans, les principaux gestes sont, dans l’ordre : les cadeaux (25%), le soin (22%), l’attention (17%), la discussion (16%) et les promenades et moments passés ensemble (13%), tandis que chez les 60 ans et plus, qui se montrent beaucoup plus indécis que les plus jeunes (44% contre 25%), le haut du classement est occupé par l’attention (10%), le soin, l’aide et le respect (8% chacun), et les cadeaux (7%).

Ce sondage a été mené le 10 février auprès de 1 600 citoyens majeurs.

