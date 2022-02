L’ONU classe Moscou au 3e rang des meilleures mégapoles du monde

La capitale russe a dépassé Sydney, Londres, ou encore Paris, et arrive en tête des classements relatifs au développement des infrastructures et à la qualité de vie!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans le cadre de l’établissement de l’indice ONU-Habitat, les experts de l’organisation internationale ont analysé les développements suivants dans 29 grandes villes du monde : infrastructures, équité et inclusion sociale, qualité de vie, productivité, durabilité environnementale, ainsi que gouvernance et législation urbaines.

Or, la capitale russe a obtenu 67,98 points, ce qui la place en troisième position après Singapour (75,49) et Toronto (68,29). Le top 10 comprend également Sydney, Londres, Paris, Madrid, Shanghai, Hong Kong et New York.

Sofia Sandourskaïa/Agence Moskva Sofia Sandourskaïa/Agence Moskva

Toutefois, Moscou est arrivée en tête de l'indice de développement des infrastructures avec 83,2 points, dépassant Hong Kong (78,16). L'indice de développement des infrastructures prend en compte le logement et les infrastructures sociales, les technologies de l'information et des communications, la mobilité urbaine et d'autres indicateurs.

Sofia Sandourskaïa/Agence Moskva Sofia Sandourskaïa/Agence Moskva

Moscou s'est en outre classée première pour la dimension « qualité de vie », qui prend en compte un total de 14 indicateurs, tels que la santé, l'éducation, les loisirs et la sécurité.

Sofia Sandourskaïa/Agence Moskva Sofia Sandourskaïa/Agence Moskva

« La reconnaissance de notre ville comme leader mondial en matière de qualité de vie et de développement des infrastructures est une juste évaluation des énormes changements positifs intervenus à Moscou. L'indice d'ONU-Habitat ne confère à Moscou aucun avantage formel, mais il contribue à détruire les stéréotypes existants et prouve que nous sommes sur la bonne voie », a commenté Sergueï Sobianine, maire de Moscou.

Sergueï Kisseliev/Agence Moskva Sergueï Kisseliev/Agence Moskva

Une version finale complète du rapport sera publiée le 31 mars 2022.

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi Moscou est la capitale la plus verte au monde.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.