Une région russe fait un premier pas vers la reconnaissance des vaccins étrangers

Konstantin Kokochkine/Russian Look/Global Look Press

La région de Leningrad, entourant la ville de Saint-Pétersbourg, cette dernière constituant une division fédérale à part entière, a annoncé accepter désormais les certificats de vaccination étrangers pour la visite d’établissements culturels, relaie RIA Novosti, s’appuyant sur un communiqué du service de presse du gouvernement local.

« La région de Leningrad reconnaît les codes QR des vaccins importés contre la Covid-19 lors de la visite de musées et de théâtres. La question a été convenue aujourd'hui par le gouverneur Alexandre Drozdenko et le médecin en chef de la région de Leningrad, Olga Istorik, lors d’une réunion hebdomadaire de l’appareil », est-il cité.

Pour information, alors que la Russie fait actuellement face à sa pire vague épidémiologique, avec de récents records de mortalité et de contamination, la région de Leningrad a rétabli, depuis le 30 octobre, l’accès à divers lieux sur présentation d’un code QR vaccinal ou d’un test PCR négatif, dont les théâtres et musées, mais aussi les cafés et restaurants.

