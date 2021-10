En images: après 120 ans, la Russie célèbre à nouveau le mariage d’un Romanov

Plus d'un siècle après la révolution ayant entrainé la chute de l'Empire et la fin tragique du règne de la dynastie Romanov, Saint-Pétersbourg a aujourd'hui accueilli un événement des plus symboliques. Un descendant de cette lignée a en effet choisi l'ancienne capitale impériale russe, depuis laquelle gouvernaient autrefois ses ancêtres, pour sceller son union sacrée.