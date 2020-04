Le service religieux moscovite de Pâques sera diffusé en direct par Les Saisons russes

Le festival culturel international Les Saisons russes, organisé par le ministère russe de la Culture, assurera la diffusion en direct du service religieux et de la liturgie divine de Pâques, l’une des fêtes les plus solennelles et les plus joyeuses du calendrier de l'Église orthodoxe. Cette retransmission sera mise sur pied dans le cadre de l'initiative « Restez chez vous avec les Saisons russes ».

La diffusion du service débutera le 18 avril à 22h sur le site et sur les pages du festival Les Saisons russes sur les réseaux sociaux. Fidèle à la tradition, le service commencera tard le soir du Samedi saint et célébrera cette fête chrétienne consacrée à la résurrection du Christ.

Une retransmission en direct qui aura lieu depuis l'Église de l'icône de Notre-Dame Consolatrice des affligés, à Moscou, et qui pourra notamment compter sur la participation du Chœur synodal de la capitale russe.

Ce dernier est un participant permanent au festival culturel international Les Saisons russes et en ce 17 avril, Vendredi saint selon le calendrier de l'Église orthodoxe russe, il interprètera justement l'oratorio « La Passion selon saint Matthieu », une composition de monseigneur Ilarion, métropolite de Volokolamsk. Cette œuvre monumentale raconte les derniers jours de la vie terrestre de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection.

« Même si nous vivons aujourd'hui des temps difficiles, nous devons rester unis en esprit. Beaucoup d'entre nous doivent rester confinés, c'est pourquoi nous avons décidé d'assurer une diffusion en ligne de notre service religieux. Le plus important est que nous pensions toujours les uns aux autres. Le Seigneur est toujours proche de chaque personne, et chaque personne peut ressentir Sa présence dans sa vie, même si elle se voit contrainte par les circonstances de se tenir éloignée de l'Église », a déclaré monseigneur Ilarion.

Les Saisons russes est un projet de grande envergure visant à présenter la culture russe au public européen. Dans le cadre de ce festival, qui se déroulera jusqu'à la fin de l'année 2020 en France, en Belgique et au Luxembourg, seront organisés des expositions, des représentations théâtrales, des concerts de musique symphonique, des spectacles de ballet, des projets cinématographiques, des tournées des plus grands collectifs de danse traditionnelle, ainsi que des festivals d'art du cirque et divers.

