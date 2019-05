Installer son bureau sur une place de parking: le mouvement #WePark gagne la Russie

Vous êtes las de travailler enfermé entre quatre murs et souhaitez profiter du beau temps sans pour autant délaisser votre carrière professionnelle ? Une nouvelle initiative baptisée #WePark, née à San Francisco et se propageant progressivement dans le monde, pourrait être la solution à votre tiraillement. Moscou elle-même n’a d’ailleurs pas échappé à cette tendance insolite, comme en informe le site informe le site du fonds Gorodskié Proïekty (Projets Urbains).

Le concept ? S’approprier une place de parking payante, en s’acquittant des frais impliqués, pour y installer son bureau. Le but est alors de démontrer qu’un tel espace peut être utilisé à des fins bien plus constructives que d’y garer un véhicule, et de rappeler que le plus important en ville demeure l’humain.

Присоединились к уличной акции @Gorod_Proekt Коворкинг на проковочном месте! pic.twitter.com/bx6QNvXiUv — Constantine (@CKonovalov) 18 mai 2019

>>> À Moscou, les artistes s’attaquent au «stationnement sauvage»

Huit Moscovites ont tenté l’expérience et pris soin de décorer leurs tables à l’aide de plaques d’immatriculation. Ils y ont ainsi passé plusieurs heures, attisant la curiosité des passants et ne faisant face à aucun reproche de la part des forces de l’ordre ou des agents en charge du contrôle du stationnement. Selon eux, le seul point noir est au final l’absence de prises électriques.

En France, c’est un Toulousain qui avait le premier rejoint le mouvement en installant, fin avril, son bureau dans la rue. Il avait ensuite reconduit son action quelques jours plus tard et été rejoint par d’autres enthousiastes travailleurs.

Dans cet autre article, nous vous faisons découvrir un espace de coworking saint-pétersbourgeois exclusivement réservé aux femmes.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.