En images: les villes de Russie durant la Seconde Guerre mondiale et aujourd’hui (partie 1)

Global Look Press; Pavel Bedniakov/Sputnik

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Novgorod

Gueorgui Petroussov/Sputnik Gueorgui Petroussov/Sputnik

Alexandre Galperine/Sputnik Alexandre Galperine/Sputnik

Rjev

Olga Ignatovitch/Sputnik Olga Ignatovitch/Sputnik

Service de presse du gouverneur de la région de Tver/Sputnik Service de presse du gouverneur de la région de Tver/Sputnik

Oriol

Oleg Knorring/Sputnik Oleg Knorring/Sputnik

Iouli Akhromeïev/Sputnik Iouli Akhromeïev/Sputnik

Velikié Louki

A. Kostrykina/Sputnik A. Kostrykina/Sputnik

Vladimir Astapkovitch/Sputnik Vladimir Astapkovitch/Sputnik

Pskov

Alexandre Smirnov/Sputnik Alexandre Smirnov/Sputnik

Mikhaïl Mordassov/TASS Mikhaïl Mordassov/TASS

Novorossiïsk

Vladimir Ivanov/Sputnik Vladimir Ivanov/Sputnik

Vitali Timkiv/Sputnik Vitali Timkiv/Sputnik

Viazma

Gueorgui Petroussov/Sputnik Gueorgui Petroussov/Sputnik

Nikolaï Viktorovitch (CC BY-SA 4.0) Nikolaï Viktorovitch (CC BY-SA 4.0)

Smolensk

Global Look Press Global Look Press

Pavel Bedniakov/Sputnik Pavel Bedniakov/Sputnik

Dans cet autre article, découvrez en images Moscou pendant la Seconde Guerre mondiale et aujourd’hui.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.