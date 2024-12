En ce jour en 1741, Élisabeth Ire de Russie est arrivée au pouvoir

Fille de Pierre le Grand, elle est montée sur le trône à l’issue d’un coup d’État, écartant l’empereur mineur Ivan VI et sa mère Anna Leopoldovna.

Le XVIIIe siècle dans l’histoire de Russie est souvent désigné comme une période de révoltes de palais. Différents groupes politiques se livraient une lutte acharnée et il n’était pas rare que le soutien de la Garde impériale détermine le vainqueur. Or, l’ascension au pouvoir d’Élisabeth Petrovna s’est, elle aussi, déroulée non sans le soutien de ce corps d’élite de l’armée russe.

Les soldats étaient irrités, entre autres, par le système de distribution des grades sous la régente, ainsi que par un durcissement des châtiments. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été l’envoi de régiments de la Garde à la guerre contre la Suède.

Élisabeth Petrovna, de son côté, jouissait depuis un bon moment de la confiance et de la sympathie de la Garde. Elle a toujours été attentive à l’égard des soldats de ce corps, ne lésinant pas sur les cadeaux.

Ainsi, lorsqu’au soir du 5 décembre 1741 elle s’est présentée aux casernes de la Garde impériale du régiment Préobrajenski pour demander aux militaires de la suivre, ces derniers n’ont pas hésité un instant.

La Garde a prêté serment à la nouvelle impératrice et s’est dirigée vers le Palais d’Hiver pour arrêter Ivan VI et sa mère, qui finiront leurs jours en captivité.

Élisabeth Ire de Russie dirigera le pays pendant plus de 20 ans.

À l’exposition L’Héritage de Pierre le Grand et les Coups d’État dans l’Empire russe qui se tient du 15 novembre 2024 au 23 février 2025, les Musées du Kremlin proposent à leurs visiteurs de découvrir de nombreux objets ayant appartenu aux acteurs de ces coups d’État.

