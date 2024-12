Un jour dans l’histoire: mise à l’eau du brise-glace à propulsion nucléaire Lénine en 1957

Il s’agissait du tout premier navire civil et de surface à propulsion nucléaire au monde.

Plus de 500 entreprises ont participé à sa construction. Spécialement pour lui, ont été conçus 76 nouveaux types de mécanismes et 150 nouveaux échantillons d’équipement.

En 1960, le brise-glace s’est engagé dans la Route maritime du Nord. En près de trois décennies d’exploitation, il a parcouru 654 000 miles marins, dont 560 000 dans des glaces, et a accompagné 3 741 embarcations.

Le 17 octobre 1961, depuis son bord, a été déposée sur la banquise une station de recherche scientifique dérivante. Avant cette date, les expéditions de ce genre n’étaient transportées que par avion.

Outre ses puissants réacteurs nucléaires, le Lénine pouvait se vanter d’un haut niveau de confort pour l’équipage. À bord, il y avait en effet une salle de cinéma, une bibliothèque, un salon de musique et même un sauna.

En 1989, cette légende a jeté son ancre au port de Mourmansk pour abriter un musée et servir de plateforme de tournage.

