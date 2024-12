Bataille de Moscou: en ce jour en 1941, l’Armée rouge lançait une contre-offensive d’envergure

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les troupes ennemies étaient épuisées, mais le commandement allemand en était sûr : un petit effort serait suffisant pour que la défense soviétique s’écroule. Il ignorait alors que de nouvelles réserves de l’Armée rouge se concentraient dans la ville.

Les 5 et 6 décembre 1941, les troupes de plusieurs fronts soviétiques ont lancé une contre-offensive d’envergure, à la plus grande surprise de l’ennemi. Ce dernier a été projeté à 100-250 km de la capitale et, sur certains tronçons du front, le retrait s’est transformé en une fuite.

Pris de rage, Hitler a limogé Walther von Brauchitsch, commandant en chef de l’armée de terre, ainsi que Fedor von Bock, à la tête du groupe d’armées Centre.

« L’attaque contre Moscou a échoué. Tous les sacrifices et tous les efforts de nos vaillantes troupes ont été vains », a écrit dans ses Mémoires d’un soldat le commandant de la 2e armée blindée, Heinz Guderian.

Le triomphe près de Moscou avait une importance colossale aussi bien pour l’URSS elle-même que pour d’autres membres de la coalition anti-hitlérienne. Le commandement soviétique a conclu qu’il était l’heure de lancer une contre-offensive majeure tout le long du front soviéto-germanique.

La suite des événements montrera cependant qu’en dépit de l’échec de la blitzkrieg, il était encore prématuré de juger les Allemands vaincus.

