En images: la première tournée d’Elton John en URSS 

Sabadach/TASS Sabadach/TASS

Elton John fut l’un des rares artistes occidentaux à pouvoir se produire en URSS. En 1979, il avait trente-deux ans. Moscou et Leningrad étaient deux des étapes de sa tournée mondiale A Single Man. Entre les 21 et 30 mai 1979, il donna quatre concerts dans chacune des deux villes. Un programme culturel lui avait été préparé par les autorités.

«Back in USSR»

Igor Sabadaсh/TASS Igor Sabadaсh/TASS

La venue en URSS d’une vedette internationale fit sensation. Les costumes extravagants d’Elton John tranchaient avec ceux dans lesquels se présentaient les artistes soviétiques devant leur public. Les concerts du chanteur britannique furent organisés par Goskontsert, la structure qui avait en charge les échanges artistiques internationaux. L’autorisation lui fut donnée par le Comité central du Parti communiste.

Igor Sabadaсh/TASS Igor Sabadaсh/TASS

Les Soviétiques ne pouvaient pas trouver les albums d’Elton John chez leurs disquaires. Ceux qui en avaient l’envie et les moyens les achetaient sur le marché parallèle illégal. Lorsque les billets des concerts furent mis en vente, des queues immenses se formèrent aux caisses où ils étaient écoulés. Au marché noir, ils se revendaient jusqu’à cinquante roubles, soit le tiers du salaire moyen de l’époque. Des rumeurs coururent que la plupart des places avaient été réservées pour les connaissances des organisateurs. Elton John fit salle comble. Il se produisit à chaque fois devant plusieurs milliers de spectateurs.

Comme il le raconta plus tard, Elton John était « effrayé » avant le premier concert. Tout lui était étranger et lui semblait exotique. « J’avais l’impression que personne ne me connaissait et que le concert pourrait très mal se passer... Je crois que nous avons tous pensé jusqu’à la dernière minute que quelqu’un quelque part nous dirait : "Niet !" ».

Chacun des huit concerts qu’Elton John donna dura plus de deux heures. Il avait modifié l’arrangement de certaines de ses chansons de façon à y introduire des motifs russes, dont celui des Les Nuits de Moscou (Подмосковные вечера).

Roman Denissov/TASS Roman Denissov/TASS

Lors des rappels, il chanta des pots-pourris dans lesquels il avait glissé la chanson Back to URSS, officiellement interdite en URSS. Il fut acclamé. À la sortie des concerts, les jeunes spectateurs scandaient le nom d’Elton John dans les rues.

Programme culturel

Legion Media Legion Media

Pour les déplacements qu’il avait à faire dans Moscou et Leningrad, Goskontsert avait mis à la disposition d’Elton John une Tchaïka, l’automobile des hauts fonctionnaires. Natalia Ionova, sa traductrice, se souvenait que, lorsque l’artiste se retrouvait sans escorte, ses fans le suivaient à la trace. Un jour, ils se mirent même à secouer tellement fort la Tchaïka dans laquelle ils se trouvaient qu’elle eut très peur. Par la fenêtre de la voiture, elle tendit un billet à un fan particulièrement insistant, ce dont il fut infiniment heureux.

Igor Sabadaсh/TASS Igor Sabadaсh/TASS

Elton John se promena à Peterhof et sur la place Rouge où fut prise la photo devenue célèbre sur laquelle on le voit accroupi comme s’il dansait le kazatchok. Il fut très agréablement surpris de l’attitude amicale des gens et de la beauté des monuments qu’il eut l’occasion de voir.

Roman Denissov/TASS Roman Denissov/TASS

Grand amateur de football, il assista à un match à Moscou. Il était installé dans une des tribunes au milieu des spectateurs et, comme eux, il mangea une glace pour mieux supporter la chaleur qui régnait ce jour-là. Il fut également reçu à l’ambassade du Royaume-Uni et vit Le Lac des Cygnes au théâtre Bolchoï.

S. Tchistiakov/TASS S. Tchistiakov/TASS

Elton John fut rétribué mille dollars par concert, une somme très inférieure à ce qu’il touchait en Occident pour une prestation équivalente. Il reconnut lui-même qu’il était venu en URSS pour découvrir ce pays et non gagner de l’argent.

To Russia With Elton

Dans sa tournée soviétique, Elton John était accompagné de sa mère Sheila Eileen Dwight, du percutionniste Ray Cooper, d’une équipe de techniciens et d’une autre de tournage. Les cameramen filmèrent presque en continu la tournée du chanteur britannique. Il en résulta le film To Russia with Elton.

Une scène de ce documentaire est particulièrement intéressante. On y voit Elton John entrer dans un restaurant où les convives dansaient. Ils lui demandèrent de jouer quelque chose et le chanteur s’exécuta.

La BBC Radio 1 retransmit en direct l’un des concerts que l’artiste britannique donna à Moscou, une première entre l’URSS et l’Occident destinée à tester le système de diffusion avant les Jeux Olympiques de Moscou en 1980.

Roman Denissov/TASS Roman Denissov/TASS

« Je dois dire que cela a été l’une des meilleures expériences de ma vie. Cela a été une des tournées les plus marquantes et heureuses que j’ai faites. Le dernier concert est certainement l’un des meilleurs que j’ai donnés dans ma vie », se souvient Elton John. Il revint en Russie une trentaine de fois.

Igor Sabadach/TASS Igor Sabadach/TASS

Après cette tournée, le label Mélodia édita l’album A Single Man pour le marché soviétique.

