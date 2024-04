En images: plongeon dans la Russie de l’an 2004

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Célébration de la Journée du drapeau russe le 22 août 2004.

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Vladimir Poutine a remporté l’élection présidentielle et entamé son deuxième mandat. Il est ici photographié avec Dmitri Medvedev, alors chef de l’administration du gouvernement.

Sergueï Gouneïev/Sputnik Sergueï Gouneïev/Sputnik

En février 2004, 42 personnes ont été tuées dans un attentat terroriste dans le métro de Moscou. Un kamikaze a fait exploser une bombe sur la ligne entre les stations Avtozavodskaïa et Paveletskaïa.

Dmitri Korobeïnikov/Sputnik Dmitri Korobeïnikov/Sputnik

Le 1er septembre 2004, un autre terrible attentat terroriste a eu lieu. Des terroristes se sont emparés d’une école de la ville de Beslan (République d’Ossétie du Nord, dans le Caucase) durant les célébrations marquant le début de l’année scolaire. Plus de 300 personnes sont mortes, dont plus de la moitié étaient des enfants.

Ramazan Lagkouïev/Sputnik Ramazan Lagkouïev/Sputnik

La joueuse de tennis Maria Sharapova est devenue la première Russe à remporter le tournoi de Wimbledon.

Simon M Bruty/Getty Images Simon M Bruty/Getty Images

La prima ballerina du théâtre Bolchoï, Svetlana Zakharova, en répétition

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Hérissons antichars près d’Ikea. Fragment d’un monument érigé en l’honneur de l’anniversaire de la défaite de l’armée allemande près de Khimki, dans la région de Moscou.

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Participantes au concours international de mannequins professionnels « Best of the Best » sur la place Rouge

Dmitri Korobeïnikov/Sputnik Dmitri Korobeïnikov/Sputnik

Une stalinienne à l’occasion du 125e anniversaire de la naissance de Joseph Staline sur la place Rouge

Sergueï Piatakov/Sputnik Sergueï Piatakov/Sputnik

Le légendaire patineur artistique Evgeni Plushenko surmonte la gravité lors de la Coupe de Russie.

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Le film culte Night Watch de Timour Bekmambetov a été projeté en première en 2004.

Dmitri Korobeïnikov/Sputnik Dmitri Korobeïnikov/Sputnik

Participantеs à une foire artisanale à Moscou

Alexandre Poliakov/Sputnik Alexandre Poliakov/Sputnik

Peintures murales sur des maisons en Sibérie

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

En 2004, l’émission de téléréalité russe Dom-2 a été lancée et est devenue celle à la plus importante longévité au monde (elle est toujours diffusée aujourd’hui). La première animatrice était alors la mondaine Ksenia Sobtchak.

Vitali Belooussov/TASS Vitali Belooussov/TASS

La fille de Iouri Gagarine, Elena, lors d’une exposition consacrée au 70e anniversaire du cosmonaute

Sergueï Soubbotine/Sputnik Sergueï Soubbotine/Sputnik

Participants à un tournoi international de bodybuilding à Moscou

Dmitri Korobeïnikov/Sputnik Dmitri Korobeïnikov/Sputnik

Voitures dans les rues d’Omsk

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Jeunes se reposant

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

L’actrice Lioudmila Gourtchenko près de son portrait à l’exposition Collection privée d’Ekaterina Rojdestvenskaïa

Dmitri Korobeïnikov/Sputnik Dmitri Korobeïnikov/Sputnik

Un touriste chinois sur la rue du Vieil Arbat

Sergueï Piatakov/Sputnik Sergueï Piatakov/Sputnik

Éleveurs de rennes sur la péninsule de Iamal (Nord sibérien)

Sergueï Gouneïev/Sputnik Sergueï Gouneïev/Sputnik

Commerce spontané sur l’autoroute.

Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

L’archiprêtre de l’église Alexandre Nevski à Pskov parle à des parachutistes.

Oleg Lastotchkine/Sputnik Oleg Lastotchkine/Sputnik

Une scène du balletLe lac des cygnes

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Tatiana Sidortchouk, lauréate du concours Beauté de la Russie 2004

Sergueï Piatakov/Sputnik Sergueï Piatakov/Sputnik

