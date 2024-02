Comment un marchand de province fonda-t-il le théâtre dramatique russe? 

Russia Beyond (Photo : Anna_Pakutina/Getty Images; Musée russe)

Fiodor Volkov était un marchand prospère et l’héritier de fabriques rentables. Il renonça pourtant à toute sa fortune pour s’adonner à sa passion de l’art dramatique. Là aussi, il connut le succès.

Un marchand de province, de passage à Saint-Pétersbourg, assista à un spectacle donné au théâtre de la cour. Il se prit d’une telle passion pour cet art qu’il abandonna ses activités lucratives et créa son propre théâtre. Il y montait les unes après les autres les pièces nouvellement écrites.

Dix ans plus tard, l’impératrice Élisabeth signait le décret par lequel était fondé le théâtre russe des comédies et tragédies de Saint-Pétersbourg. L’ancien marchand devint le « premier acteur russe », puis fut nommé à la tête du théâtre impérial.

Les premiers théâtres russes

Les Bouffons par Apollinaire Vasnetsov Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

La passion que nourrissent les Russes pour les spectacles, les danses et le chant remonte aux temps du paganisme slave. Au XIe siècle apparurent en Russie des artistes itinérants, les skomorokhi, qui se produisaient dans des costumes amusants, chantaient, dansaient, jouaient d’instruments de musique et interprétaient de courtes scènes. On peut voir un de сes histrions dans une scène restée célèbre du film Andreï Roublev d’Andreï Tarkovski (1966) .

Les jours de fête, dans les villes, des théâtres forains prenaient possession des places. Les acteurs y jouaient des histoires peu fines, voire vulgaires, pour le simple peuple.

Le premier théâtre à la cour apparut sous Alexeï Mikhaïlovitch (1629-1676). Spécialement pour le tsar fut donnée une représentation, qui dura dix heures, de la pièce Artaxerxès inspirée d’un passage de l’Ancien Testament. Par la suite, les mises en scène de pièces furent épisodiques.

Les premiers théâtres de serfs remontent au XVIIe siècle. Ils étaient formés par les boyards et les nobles qui voulaient se divertir, quand ils séjournaient dans leurs palais. Le plus connu d’entre eux est celui des comtes Chérémétiev. Praskovia Jemtchougova (1768-1803), une artiste serve, y interprétait des chansons, des airs d’opéra en plusieurs langues, jouaient de différents instruments. Le comte Nikolaï Chérémétiev (1751-1809) tomba sous son charme. En 1801, il obtint du tsar Alexandre Ier l’autorisation de s’unir morganatiquement à celle qu’il avait affranchie trois ans plus tôt.

L’impératrice Élisabeth, protectrice des arts

En 1703, l’année même où il fondait Saint-Pétersbourg, Pierre le Grand faisait ériger sur la place Rouge de Moscou un bâtiment – la Maison de la Comédie – destiné à devenir le premier théâtre public de Russie. S’y produisaient des troupes de passage.

Élisabeth Ire Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

L’impératrice Élisabeth consacra aux arts beaucoup plus d’attention que son père. Sous son règne fut créée l’Académie des Beaux-Arts qui formait des peintres, des sculpteurs et des architectes. Elle fit venir en Russie des chorégraphes français qui y développèrent l’art des ballets.

Elisabeth fonda également le premier théâtre dramatique de Russie. Y jouaient des acteurs professionnels, c’est-à-dire préparés à le devenir et rétribués pour leurs prestations. Les premières pièces russes originales furent montées sur la scène de ce théâtre. Des auteurs dramatiques comme Alexandre Soumarokov (1717-1777), Vassili Trédianovski (1703-1769) ou Denis Fonvizine (Dennis von Wiesen, 1745-1792) se firent alors connaître.

Si le théâtre dramatique était né de la volonté de l’impératrice Élisabeth, ce fut à un simple marchand de Iaroslavl que l’art théâtral dut son essor en Russie.

Fiodor Volkov, un amateur de théâtre passionné...

Fiodor Volkov Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

En 1746, Fiodor Volkov (1729-1763), un jeune marchand de Iaroslavl de passage à Saint-Pétersbourg pour ses affaires, assista à une représentation au théâtre de la cour. Cette expérience produisit sur lui une très forte impression.

Il venait alors d’hériter d’une fortune considérable et de fabriques. Il confia la gestion de toutes ses affaires à son frère et se consacra à l’étude de l’art théâtral et des arts de la scène.

À Iaroslavl, Volkov trouva des acteurs ambulants et leur proposa de former une troupe. Le premier spectacle qu’elle donna, dans une grange en pierre, connut un grand succès. Fiodor Volkov construisit bientôt un théâtre en bois sur une des rives de la Volga. Il doit être considéré comme le plus ancien théâtre de répertoire ouvert à tous de Russie.

Théâtre dramatique russe Volkov Brateevsky (CC BY-SA) Brateevsky (CC BY-SA)

Si les comédies étaient les spectacles qui plaisaient le plus aux spectateurs, les tragédies rassemblaient aussi un public fidèle qui fut le premier à découvrir la pièce Khorev écrite par Alexandre Soumarokov en 1747. Cette œuvre reste la première tragédie de l’histoire de la littérature russe.

... devenu le père du théâtre russe

La renommée du théâtre de Iaroslavl n’échappa à l’impératrice Élisabeth. En 1752, elle invita la troupe de Fiodor Volkov à se produire à Tsarskoïé Selo. Elle approuva les mises en scène de la troupe et ordonna que les acteurs soient formés aux danses, à la musique, aux langues étrangères et aux subtilités du jeu d’acteur.

Alexandre Soumarokov Musée national d'art de Lettonie Musée national d'art de Lettonie

Le 30 août 1756, l’impératrice signait le décret par lequel était fondé le Théâtre russe pour les représentations de tragédies et de comédies. Cette date est depuis celle de la naissance du théâtre russe.

La direction de la troupe de ce théâtre fut confiée à Fiodor Volkov. Il en était également l’acteur principal. Après la démission du dramaturge Alexandre Soumarokov, Fiodor Volkov lui succéda à la tête de l’institution. L’impératrice l’anoblit et le pensionna.

Fiodor Volkov s’essaya à l’écriture de pièces et à la scénographie. Il atteignit le sommet de son art en mettant en scène, à l’occasion du couronnement de Catherine II la mascarade La Minerve Triomphante, spectacle qui dura trois jours. La légende veut que Fiodor Volkov prit alors froid et frôla la mort. À peine remis, il mourut d’une péritonite.

Son théâtre lui survécut. Il est aujourd’hui connu comme le Théâtre Alexandra de Saint-Pétersbourg.

