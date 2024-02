En images: le train personnel de Joseph Staline

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Staline n’aimait pas trop les avions et ne montait à leur bord que dans des cas exceptionnels. Il préférait effectuer ses voyages dans le pays et à l’étranger à bord d’un train.

Domaine public Domaine public

Ainsi, c’est sur rails qu’il se rendait régulièrement passer ses congés dans le Caucase et en Crimée. Il montait dans son wagon au petit matin et, le soir, il était déjà sur place. L’habitude de voyager de jour, il l’a gardée de la guerre civile – dans la lumière, l’équipe et les gardes pouvaient voir tout ce qui se passait autour.

Domaine public Domaine public

Son train était composé de trois-quatre wagons et le sien ne se distinguait que par le blindage aussi bien du sol que des murs. Il pesait donc beaucoup plus qu’un modèle ordinaire : 80 tonnes au lieu de 60.

Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket/Getty Image Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket/Getty Image

Le « petit père des peuples » avait un compartiment et des toilettes personnelles. À côté, se trouvaient une cuisine et des compartiments pour les personnes VIP l’accompagnant ainsi que pour ses gardes. Enfin, il était doté d’une salle de réunions.

Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket/Getty Image Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket/Getty Image

En dépit de la place occupée par Staline, il est difficile de qualifier les intérieurs du wagon de luxueux. Si l’on le compare au train des Romanov, il est extrêmement modéré, voire modeste.

Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket/Getty Image Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket/Getty Image

Les autres wagons accueillaient les gardes, les cheminots, des militaires de différents rangs, mais aussi des fonctionnaires. Il y avait en outre un restaurant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’on accrochait à l’ensemble deux plateformes dotées de canons antiaériens pour protéger le dirigeant d’une éventuelle attaque aérienne.

Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket/Getty Image Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket/Getty Image

En 1943, pour rejoindre le lieu de la tenue de la Conférence de Téhéran, Staline a d’abord pris le train jusqu’à Bakou (Azerbaïdjan), où il a pris un vol jusqu’à la capitale iranienne. En 1945, il a également emprunté les chemins de fer pour aller aux conférences de Yalta et de Potsdam. Son déplacement en Allemagne d’après-guerre a été préparé avec des soins particuliers.

Domaine public Domaine public

« La sécurité de la voie est assurée par 17 000 soldats et officiers du NKVD, disait un rapport du commissaire du peuple (équivalent de ministre) à l’Intérieur Lavrenti Beria. 1 515 personnes des effectifs opérationnels. Sur chaque kilomètre de la voie ferrée de 6 à 15 gardes. La ligne sera parcourue par 8 trains blindés du NKVD ».

Legion Media Legion Media

Le train était tiré par une puissante locomotive ALKO, que les États-Unis avaient livrée à l’URSS dans le cadre du programme Prêt-Bail. Jusqu’au point de destination, le train a roulé sur l’écartement russe de 1520 mm, que les troupes du premier et deuxième fronts biélorusses avaient substitué à l’écartement européen de 1 435 mm au cours de leur offensive.

Legion Media Legion Media

Le déplacement s’est déroulé non sans incident. En s’approchant du fleuve Oder, le train a longuement freiné et les plaquettes se sont mises à fumer. L’adjoint du conducteur, Vassili Ivanov, est alors sorti voir ce qui se passait, mais s’est agrippé à une poutre du sémaphore et est tombé au sol. Le train s’est arrêté et le blessé a été transporté à l’hôpital le plus proche.

Alexpickul (CC BY-SA) Alexpickul (CC BY-SA)

« Le jour du départ de Potsdam est arrivé, s’en souvenait le conducteur Viktor Lion. Staline est arrivé à la gare et a directement pris la direction de notre locomotive. Sa première question a porté sur l’état de mon adjoint. C’est Ivanov qui a répondu pour dire qu’il allait bien. Staline l’a fixé du regard et a ajouté "Il faut être plus attentif" ».

