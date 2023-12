En images: quels étaient les bijoux portés dans l’ancienne Russie?

Les Russes portaient non seulement des boucles d’oreilles et des bagues, mais aussi des bijoux plus anciens, apparus à l’époque préchrétienne, qui n’étaient pas seulement des décorations, mais aussi des amulettes.

Les bijoux anciens avaient une fonction protectrice, et il en allait de même en Russie. Sur le corps, ils étaient placés aux endroits où l’énergie vitale est la plus vulnérable, là où l’on sent le pouls. Il s’agit de bracelets sur les bras, de colliers ou de barmy (larges colliers en tissu décorés de plaques métalliques, de pierres, de broderies, ou d’or) sur la poitrine, d’anneaux féminins spéciaux sur les tempes. Des bijoux étaient portés tant par les femmes que par les hommes.

Bracelets (obroutchi)

Bracelet. Russie, début du XIIIe siècle, bronze / Bracelet. Russie, tournant du XIIe-XIIIe siècle, argent Musées du Kremlin de Moscou

En Russie, les bracelets étaient appelés « obroutchi » (du mot « rouka », main/bras). Les archéologues n’en trouvent pas souvent dans les anciennes sépultures masculines, mais les annales mentionnent des princes et des boyards arborant des bracelets. Les obroutchi étaient considérés comme un attribut de pouvoir pour les hommes et comme un riche bijou pour les femmes. Ils étaient faits de cuir, recouvert de motifs estampés, de corde solide enveloppée d’un fin ruban métallique, de métal solide (cuivre, bronze, argent, fer et or), de verre. Il existait également des bracelets à deux battants, composés de deux moitiés semi-circulaires reliées par un fermoir en cuir ou en métal, connus depuis l’époque d’avant le joug tataro-mongol.

Grivna

Grivna. Russie, XIIe - début XIIIe siècle. Alliage d'argent et de cuivre / Grivna. Région septentrionale de la mer Noire. IVe-Ve siècles. Or, verre Musées du Kremlin de Moscou

La grivna (du mot « griva » – « cou »), bijou masculin spécial, était donnée aux droujinniki (compagnons et serviteurs) du prince en guise de récompense et d’insigne d’honneur aux Xe-XIIe siècles. L’on trouve des grivny également dans les sépultures féminines slaves, ce qui signifie qu’il s’agissait d’un bijou pour les deux sexes. Elles étaient portées avec les extrémités ouvertes vers l’avant et vers l’arrière, leurs parties pouvaient être aplaties et décorées de motifs. Les grivny torsadées étaient très populaires. Si la grivna était fine, l’on y enfilait des perles, des plaques rondes, des pièces de monnaie étrangères et des clochettes.

Anneaux temporaux

Anneau temporel. Russie, tournant des XIIe-XIIIe siècles. Argent / Anneaux temporels. Rus' de Kiev, XIIe siècle. Or Musées du Kremlin de Moscou

Les anneaux temporaux étaient les principaux bijoux de « protection » des femmes russes, les hommes ne les portant pas. Les premiers anneaux temporaux sous forme de simples spirales remontent au troisième ou quatrième millénaire avant J.-C. et, au IXe siècle, des anneaux temporaux complexes à plusieurs composants constituaient déjà un bijou typiquement slave. Ils étaient attachés à la coiffe, à une sangle ou à une bande de tissu autour de la tête, tissés dans les cheveux, ou encore attachés aux oreilles. Ils pouvaient être fabriqués dans n’importe quel métal, mais toujours avec beaucoup d’habileté. L’on trouve souvent des anneaux à sept pales ou rayons, le chiffre 7 étant considéré comme sacré par les Slaves depuis des temps immémoriaux. Le nom exact de ces bijoux est inconnu.

Kolt

Kolt. Russie, XIIe siècle, argent Musées du Kremlin de Moscou

Un autre bijou féminin, dont nous ne connaissons pas le véritable nom sont les kolty (ce terme est apparu au XIXe siècle chez les historiens). Il s’agit de pendentifs métalliques creux, ronds, semi-circulaires ou en forme d’étoiles. Ils étaient attachés à la coiffe par des riasny – des chaînes aux maillons richement décorés. Les kolty étaient recouverts de motifs selon différentes techniques (skan, niellage, filigrane).

Kolt. Rus' de Kiev, XIIe siècle, or Musées du Kremlin de Moscou

Ces ornements faisaient partie du rite du mariage, et l’on y trouve le plus souvent des symboles de croissance et de fertilité – pousses et arbres. On suppose que des morceaux de tissu humidifiés avec de l’encens étaient placés dans la cavité intérieure des kolty.

Fibules

Fibule en forme de fer à cheval. Isthme de Carélie, XIIe-XIVe siècles, métal blanc Reda Kerbouche (CC BY-SA 4.0) Reda Kerbouche (CC BY-SA 4.0)

La fonction principale des fibules est d’attacher les vêtements. À l’aide d’une fibule, l’on pouvait attacher une pèlerine, une cape, une chemise sur le corps.

Fibules provenant d'une collection de bijoux en bronze trouvés lors d'une chasse au trésor illégale sur des sites archéologiques de la rive gauche de la rivière Desna, dans le sud de la région de Briansk Vladimir Fedorenko/Spoutnik Vladimir Fedorenko/Spoutnik

Les fibules coûteuses et habilement fabriquées étaient volontairement arborées, leurs extrémités opposées aplaties étaient faites en forme d’herbes et d’animaux

Anneaux et bagues

Bague. Russie, XII-XIIIe siècle, argent / Anneau, XIVe siècle, Horde d'or Musées du Kremlin de Moscou

Les hommes et les femmes portaient des anneaux aux doigts. Les bagues étaient principalement des bijoux féminins, mais elles étaient aussi portées par les hommes et les enfants. De plus, elles l’étaient aussi bien à la main droite qu’à la gauche. L’historienne Vera Bokova affirme que les jeunes femmes ne commençaient à porter des bagues qu’après s’être fiancées à leur futur époux, en raison de la signification sexuelle de ces bijoux.

Boucles d’oreilles

Boucles d'oreilles doubles, fin du XVIIe siècle, Russie Musée-réserve du Kremlin d'Alexandrov Musée-réserve du Kremlin d'Alexandrov

À en juger par les données archéologiques, les boucles d’oreilles dans les temps anciens étaient avant tout un ornement militaire masculin. L’on pensait que les boucles d’oreilles aidaient à améliorer la vue, ce qui était nécessaire au combat. Nous avons consacré un article distinct aux boucles d’oreilles pour hommes en Russie.

Boucles d'oreilles XVIIe siècle. Or, pierres précieuses, perles, verre Musées du Kremlin de Moscou

Bien entendu, les femmes en portaient également et il était d’usage de leur percer les oreilles dès leur plus jeune âge, comme c’est le cas aujourd’hui.

