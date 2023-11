Que se passait-il en Russie simultanément aux grands événements de l’histoire occidentale?

Couronnement de la reine Victoria, 28 juin 1838, par Charles Robert Leslie / Duel de Pouchkine et Georges d’Anthès, par A. Naoumov, 1884

Nous considérons comme date conditionnelle du «début de l’histoire russe» 988 – l’année du baptême de la Russie. Prenons les plus grands événements de l’histoire de l’Europe et de l’Amérique après cette date et voyons ce qui se passait au même moment en Russie.