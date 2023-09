Dites-le avec des fleurs: les secrets de communication florale des nobles russes d’antan

Avant la révolution, tout personne fréquentant le beau monde en connaissait un rayon sur les différentes variétés de fleurs et leur signification. Et les hommes étaient aussi calés que les femmes à ce sujet. Tout cela était nécessaire afin de communiquer de façon codée.

« Il m’aime – il ne m’aime pas, il crache – il embrasse, il me serre contre son cœur – il m’envoie au diable ». Jadis, tout le monde ou presque prononçait cette comptine en arrachant des pétales de marguerite. Comme en France quand on effeuillait cette fleur, on cherchait à deviner sur le mode ludique l’issue d’une relation amoureuse.

Les rituels basés sur la marguerite étaient connus dans l’Égypte ancienne, où elle était reconnue comme une fleur divine. La marguerite est représentée sur les sandales de Toutankhamon et son huile servait à embaumer le corps des pharaons avant l’enterrement.

Mais ce n’est qu’un exemple. En Asie centrale et au Proche–Orient, les fleurs ont toujours joué un rôle important dans les rituels religieux et les célébrations quotidiennes. C’est de là que cette mode est arrivée en Europe au XVIIIe siècle.

Lady Mary et le «selam»

Mary Wortley Montagu par Charles Jervas, après 1716 National Gallery of Ireland National Gallery of Ireland

En 1716–1718, Mary Wortley Montagu, aristocrate et poétesse anglaise, vivait à Istanbul avec son mari, ambassadeur britannique auprès de l’Empire ottoman. Ses lettres envoyées au pays furent publiées à Londres en 1763 et connurent immédiatement un grand succès. La société européenne de cette époque était fascinée par l’Empire ottoman, une tendance appelée turquerie. C’est dans ce contexte que le « langage des fleurs » décrit dans les lettres de Mary Wortley Montagu s’est diffusé.

« Il n’est de couleur, de fleur, de mauvaise herbe, de fruit, d’herbe, de pierre, de plume d’oiseau qui ne possède un vers qui lui serait dédié ; on peut se disputer, se chamailler, s’envoyer des lettres d’amour, d’amitié, de courtoisie, ou échanger des nouvelles sans se salir les doigts », a écrit Mary Wortley Montagu, en évoquant le jeu féminin turc appelé selam, au cours duquel de nobles dames s’envoyaient des objets portant des noms qui riment – une sorte de bout-rimé au rythme très lent.

Les couleurs possédaient dans ce jeu de nombreuses significations symboliques, et les Britanniques étaient précisément attirés par la possibilité de chiffrer leurs messages. Dans la société anglaise fermée et puritaine, les gens raffolaient de codes secrets, qui permettaient de communiquer sur certains sujets en toute discrétion, et de flirter sans dire un mot.

Selam, ou le langage des fleurs Saint-Pétersbourg, 1830 Collections du Musée national Pouchkine. Bibliothèque de poésie russe Ivan Rozanova Collections du Musée national Pouchkine. Bibliothèque de poésie russe Ivan Rozanova

Immédiatement après la publication des lettres de Mary Wortley Montagu, des « dictionnaires floraux » ont commencé à paraître en Europe, expliquant les significations métaphoriques des différents types de fleurs. En Russie, ces dictionnaires étaient d’abord traduits de langues étrangères et les significations étaient copiées à la main dans des albums.

En 1830, le poète Dmitri Oznobichine publie le livre Selam, ou le langage des fleurs. Dans la préface, il écrit que la base de la publication était une traduction du livre allemand Le Langage des fleurs de 1823. À partir de ce moment, les nobles dames et messieurs russes disposaient de leur propre dictionnaire et ont pu composer des bouquets pleins de sens.

Dmitri Oznobichine Domaine public Domaine public

Comment on parlait le «langage des fleurs»

Dmitri Oznobichine a décrit dans son livre la signification de nombreuses fleurs. Nous vous présentons les plus intéressants et les plus imaginatifs d’entre eux.

Selam, ou le langage des fleurs Saint-Pétersbourg, 1830 Domaine public Domaine public

Branche d’abricotier – Tu m’enchantes de ton âme magnifique.

Acacia – L’amitié guérit les blessures de l’amour.

Aloe – Tu m’as blessé.

Aster – Es-tu capable d’aimer avec constance ?

Basilique – Ce n’est que de près que tu peux me connaître.

Balsamines – Tu brilles devant tout le monde telle une tsarine.

Rameau de bouleau – Suis-moi et nous serons heureux.

Feuille de bouleau – Compte sur moi.

Lierre – Ce que j’ai choisi, j’y suis fermement attaché à jamais.

Conium – Le pouvoir divin de l’amour ne craint pas la mort.

Aubépine – Je suis aux anges quand tu chantes.

Sureau – Tu ne me reconnaîtras pas.

Sureau noir – Je suis tienne.

Bleuet – Sois aussi simple que lui.

Scabiosa – Je suis triste.

Callune – Je vais te voir.

Feuille de vigne – Aime et prends plaisir.

Fleur de cerisier – Mes intentions sont pures.

Chardon – Tu m’as offensée.

Orme (feuille) – Ne sois pas triste.

Gardénia – Quand tu passes près de moi, mon cœur chante.

Œillet (blanc) – Fais-moi confiance.

Œillet (rouge) – Je suis tourmenté par mon amour pour toi.

Dahlia – Puis-je me rapprocher de toi, orgueilleuse ?

Géranium – J’ai besoin de te voir en secret et de te parler.

Pois de senteur – Je ne vis que pour toi.

Hortensias – Cruel ! Comment as-tu pu m’oublier si tôt ?

Origanum – Tout se réjouit de mon succès.

Millepertuis – Crois en mon amour.

Iris – Pourquoi donc as-tu troublé la paix de mon cœur ?

Cactus – Mon bonheur à tes côtés a été trop court.

Viorne – Pourquoi es-tu si froide et insensible ?

Cyprès – Quand la mort mettra fin à mon amour désespéré, verse une larme sur ma tombe.

Campanules – Quand aurons-nous le temps de parler aujourd’hui ?

Épi de blé – Je suis inquiet. Bientôt tu seras mienne.

Épi de seigle – Heureux sont ceux qui aiment et s’aiment mutuellement.

Ortie – Prends garde, je suis fille.

Lavande – Je ne te comprends pas.

Muguet – Longtemps je t’ai aimé en secret.

Lys blanc – Que ton cœur soit pur et immaculé !

Oignon – Pourquoi pleures-tu quand je suis si près de toi ?

Pavot des jardins – Les souvenirs liés à toi seront inséparables de moi à jamais, aussi bien dans le bonheur que dans le malheur.

Framboise – Accepte cette marque de respect.

Pas–d’âne – À quoi dois-je m’attendre, amour ou froideur ?

Mousse – Je pleurerai sur les ruines du passé, en maintenant ma constance de toujours et malgré les vicissitudes du temps.

Narcisse jaune – Je regarde avec des yeux envieux ceux qui t’entourent.

Capucine – Sois entreprenant.

Pensée – Elle te révèlera tout à ma place.

Pissenlits – Je suis chez moi où que ce soit.

Fougère – Seule une union sincère peut apporter un plaisir durable.

Persil – Sois modeste.

Pivoine – Comme tu manques d’intuition…

Tournesol – L’amour ne peut-il pas venir à bout de votre fierté ?

Bardane – La tempête de la vie est passée !

Rose blanche – Tu méprises mon amour ; je me meurs.

Rose jaune – Ton amour est-il sincère ?

Rose chinoise – Tu feins.

Rose rouge – Tu as conquis mon cœur !

Branche de rose – Non !

Feuille de rose – Oui !

Romarin – Bientôt, je te mènerai à l’autel.

Camomille – Un doux regard de ta part allègera mes souffrances.

