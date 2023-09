Y avait-il du chocolat en URSS?

Les tablettes, figurines en chocolat et boîtes de chocolats «made in USSR» constituent pour beaucoup de Russes le goût de l’enfance soviétique.

De nombreux chocolats que les Russes de notre époque adorent ont été inventés à l’époque soviétique et même avant. Alionka, Vdokhnovenié (« Inspiration »), Stratosphère, Krasnaïa Chapotchka (« Chaperon rouge »), Michka Na Severe (« Ours dans le Nord ») : ces chocolats et bien d’autres provoquent immanquablement un accès de nostalgie chez les Russes nés en URSS. Pourquoi le chocolat de l’enfance soviétique semble-t-il plus savoureux que celui produit aujourd’hui ?

Comment le chocolat est apparu en URSS

Le chocolat est arrivé d’Europe en Russie au XVIIIe siècle, et y a immédiatement connu une grande popularité.

Moscou. Atelier de l'usine de confiserie de la famille Abrikossov Evgueni Leonov/Sputnik Evgueni Leonov/Sputnik

Au début du XXe siècle, il y avait déjà des centaines de chocolateries en Russie. Les plus célèbres étaient le Partenariat des fils d’A. I. Abrikossov, l’usine Einem et la maison de commerce Siou fils & Co (pour en savoir plus sur l’histoire du chocolat en Russie, suivez le lien.

Le chocolat était cependant très cher et constituait un luxe inaccessible pour la plupart des gens.

Après la révolution bolchevique de 1917 et la guerre civile (1918-1923), les fabriques de chocolat ont été nationalisées et ont reçu de nouveaux noms, encore connus aujourd’hui : Babaïevski, Octobre rouge, Bolchevik et Rot Front, pour n’en citer que quelques-uns.

Des ouvriers de l'usine de confiserie Octobre Rouge préparent des cadeaux pour les soldats de l'Armée rouge. Anatoli Garanine/Sputnik Anatoli Garanine/Sputnik

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les usines de confiserie situées à proximité du front ont été évacuées vers des villes de l’arrière comme Penza, Novossibirsk, Samara (alors appelée Kouïbychev) et de nombreuses autres villes et régions du pays. Des barres chocolatées, ainsi que d’autres produits, étaient envoyés aux soldats au front.

La véritable apogée de l’industrie chocolatière n’a commencé qu’après la guerre. En URSS, la production augmentait d’année en année. En 1913, les importations de fèves de cacao dans l’Empire russe s’élevaient à un peu plus de 5 000 tonnes (soit environ 30 grammes par habitant du pays !), en 1938 – à près de 15 000 tonnes (environ 90 grammes par habitant), en 1987 à 148 000 tonnes (plus de 500 grammes par habitant).

Confiserie à Moscou, 1960 A. Vorotinski/Sputnik A. Vorotinski/Sputnik

Le chocolat soviétique était même exporté. Dans les années 1970 et 1980, l’URSS livrait à l’étranger environ 4 600 tonnes de confiserie.

Pourquoi le chocolat soviétique était-il si savoureux?

Les gens qui ont grandi en URSS se souviennent encore du goût du chocolat soviétique. Malgré les pénuries de nombreux produits, on pouvait se procurer du chocolat à tout moment et il était relativement bon marché. Bien sûr, avant les fêtes comme le réveillon du Nouvel An et le 8 mars (Journée internationale de la femme), les boîtes de chocolats les plus populaires s’arrachaient littéralement.

Les membres du conseil de dégustation de l'usine de confiserie Octobre Rouge testent de nouveaux produits 1978 Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

Le reste du temps, pratiquement toutes les épiceries proposaient des chocolats locaux fabriqués selon les normes d’État (GOST) en utilisant uniquement des ingrédients naturels. Il n’y avait pas de concurrence entre les usines et elles produisaient toutes selon les directives de l’État. Certes, des récompenses et des prix étaient décernés à certains acteurs de l’industrie, mais il n’était pas nécessaire de tricher sur la structure ou le poids des marchandises. Les chocolats étaient les mêmes à Moscou ou à Khabarovsk.

Usine de confiserie de Moscou Rot-Front Roudolf Alfimov/Sputnik Roudolf Alfimov/Sputnik

L’huile de palme a été importée pour la première fois en URSS en 1961 à titre expérimental. Mais ce n’est qu’à la fin des années 1970 et au début des années 1980 qu’elle a commencé à être utilisée systématiquement dans l’industrie agroalimentaire. Cependant, sa quantité était également réglementée par les fameux GOST.

Produits de l'usine de confiserie de Moscou Rot Front, 1977 Roudolf Alfimov/Sputnik Roudolf Alfimov/Sputnik

Les fèves de cacao étaient de haute qualité ; elles étaient importées de pays africains, l’Union soviétique construisant en échange des usines et des ouvrages hydrauliques.

Les chocolats soviétiques les plus prisés aujourd’hui

Il était presqu’impossible en Union soviétique de trouver une personne qui ne connaîtrait pas le goût du chocolat Alionka. Vous savez, ce chocolat dont l’emballage est orné du portrait d’une petite fille avec un foulard. Premier chocolat au lait soviétique, il est sorti en 1965 et était apprécié de tous en raison de sa saveur délicate et de son prix abordable (pour en savoir plus, cliquez ici).

Russia Beyond (realstockvector/Getty Images; Usine de confiserie nommée d'après Nadejda Kroupskaïa; Octobre Rouge) Russia Beyond (realstockvector/Getty Images; Usine de confiserie nommée d'après Nadejda Kroupskaïa; Octobre Rouge)

Le chocolat Vdokhnovlenié - avec le Théâtre Bolchoï représenté sur l’emballage - est apparu en 1967. Il s’agissait du premier chocolat en portions du pays, chaque morceau étant emballé dans une feuille séparée.

Les plus populaires et les plus convoités s’appelaient Michka Na Severe (ils ont commencé à être produits en 1939 à Leningrad [aujourd’hui Saint-Pétersbourg]), Krasnaïa Chapotchka (des gaufrettes fourrées de noix et enrobées de chocolat produites à partir de 1955 par l’usine Octobre rouge), Stratosphère et Soufflé (produits à partir de 1936).

Dans les années 1970, de grandes barres de chocolat appelées Gulliver (faisant la taille de plusieurs barres ordinaires) sont apparues dans les rayons des magasins. Elles avaient aussi une garniture gaufrée. En règle générale, les parents offraient ces chocolats à leurs enfants pour les fêtes.

Gennadi Khamelianine/TASS Gennadi Khamelianine/TASS

De plus, l’Union soviétique produisait des chocolats conçus avant la révolution. Les plus célèbres étaient Michka Kossolapy (« Ours maladroit »), Citron et Nou-ka, otnimi (« Essayez donc de l’arracher »). On les trouve encore dans la plupart des magasins russes.

