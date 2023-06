Pourquoi les soldats soviétiques faisaient-ils bouillir des cartouches en Afghanistan?

Russia Beyond

Des témoins de la campagne soviétique en Afghanistan font état de cas de vol, par des responsables et officiers malhonnêtes, des vivres destinés aux simples soldats.

En conséquence, de nombreux militaires étaient poussés à se débrouiller pour se faire de l’argent et pouvoir se procurer de la nourriture, des vêtements et du tabac. Le moyen le plus sûr était alors la vente de munitions dans ces mêmes bazars.

Or, tout le monde avait conscience que, tôt ou tard, ces munitions avaient toutes les chances de se retrouver entre les mains des moudjahidines, que les soldats soviétiques combattaient. Il fallait donc les endommager avant même leur vente, mais sans que l’apparence ne soit affectée.

Une rumeur bien ancrée dans les rangs de l’armée assurait que faire bouillir les cartouches pendant plusieurs heures pouvait faire l’affaire – elles ne seraient alors plus tirées, mais juste crachées par le fusil.

Cette rumeur est toutefois erronée, car les munitions modernes ne peuvent être affectées par la chaleur. Néanmoins, cela plaçait dans l’âme des soldats l’espoir que les cartouches qu’ils vendaient ne seraient pas un jour employées contre eux ou leurs camarades.

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi l'URSS a envoyé des troupes en Afghanistan.

