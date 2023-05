Exposition à Paris sur l’une des plus célèbres forteresses russes

Russia Beyond

Le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris vous convie, du 22 mai au 6 juin, à une exposition consacrée à l’histoire de la forteresse de Smolensk.

Située à environ 400 km au sud-ouest de Moscou, Smolensk a toujours été d’une grande importance pour la défense de l’État russe. Ainsi, la première forteresse en bois y est née à l’époque d’Ivan le Terrible. Cependant, avec le développement de l’artillerie, les murs en bois ont perdu toute efficacité et ont été remplacés par une enceinte en brique.

La forteresse de Smolensk a acquis un tel rempart, d’une longueur de 6,5 km, au début du XVIIe siècle. Les travaux ont alors été supervisés par l’architecte moscovite Fiodor Kon, et le Kremlin de Moscou lui a probablement servi de modèle.

La forteresse, dont la construction s’est déroulée dans des conditions difficiles, a justifié son édification. Elle s’est retrouvée au centre des événements de la guerre russo-polonaise de 1609-1618 et de la guerre de Smolensk avec la République des Deux Nations (Pologne – Lituanie), afin de restituer les terres perdues à la ville. Pendant la Guerre patriotique de 1812, l’armée russe se retirera vers Moscou via Smolensk et mènera une grande bataille dans la ville, à la suite de laquelle les troupes de Napoléon détruiront la majeure partie de cette grandiose structure défensive. Ainsi, seuls 3,3 km de murs ont survécu jusqu’à nos jours.

À partir du XIXème siècle, la forteresse perdant sa fonction défensive et devenant un objet civil. Dans le même temps, les travaux de sa restauration ont commencé, et se poursuivent toujours.

Pour en savoir plus sur cette étonnante structure architecturale, inscrivez-vous à l'exposition du Centre russe en suivant ce lien.

Le 24 mai, le directeur du musée de la forteresse, Sergueï Pilyak, y interviendra par ailleurs dans le cadre d'une conférence, à laquelle il vous est possible de vous inscrire par ici.

