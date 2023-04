Le père du couturier allemand Karl Lagerfeld a passé plus de 10 ans en Russie, dont quatre dans une colonie pénitentiaire sibérienne.

Verkhoïansk (République de Sakha, Iakoutie) est l’un des endroits les plus froids de la planète et l’une des plus petites villes de Russie. À partir des années 1860, une colonie pénitentiaire destinée aux personnes condamnées à l’exil par les autorités y fonctionnait.

C’est ici que le père du créateur de mode allemand Karl Lagerfeld, Otto Lagerfeld, a purgé sa peine.

En 1907, Otto Lagerfeld, 26 ans, un représentant commercial pour une entreprise de lait concentré, est arrivé de San Francisco via le Japon à Vladivostok et y a ouvert un bureau.

Lorsque l’Allemagne a déclaré la guerre à la Russie le 1er août 1914, le marchand a demandé aux autorités russes l’autorisation de retourner aux États-Unis via le pays du Soleil levant.

Néanmoins, le 3 août 1914, il est arrêté sur des soupçons d’espionnage en tant qu’ancien soldat de l’armée allemande. En l’espace d’un mois, Otto a d’abord été envoyé dans un centre disciplinaire sur l’île Roussky, puis transféré à la prison régionale de Vladivostok, avant de se retrouver emprisonné en Iakoutie. Ici, le prisonnier a demandé à obtenir la citoyenneté russe, mais il a essuyé un refus et a purgé une peine de quatre ans à Verkhoïansk.

Après la guerre, Lagerfeld a été autorisé à partir pour l’Allemagne. Il est retourné dans son pays natal, à Hambourg, où il a continué à vendre du lait concentré. Par la suite, il a lancé sa propre production dans plusieurs villes du pays, notamment à Allenburg en Prusse orientale. Après la Seconde Guerre mondiale, ce territoire a été cédé à l’URSS, et Allenburg est devenu le village de Droujba dans la région de Kaliningrad.

Karl Lagerfeld, décédé en 2019, s’est également rendu en Russie. Mais seulement à Moscou, et dans le cadre de courtes visites.

