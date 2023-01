Cinq choses que les Britanniques ont découvertes grâce à la Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Fourrures

George III, 1793; Reine Victoria, 1838 Royal Collection/Windsor Castle/Domaine public; Musée britannique/Domaine public Royal Collection/Windsor Castle/Domaine public; Musée britannique/Domaine public

Lorsque les marchands anglais ont établi des contacts avec le Tsarat de Moscou au XVIe siècle, les fourrures sont rapidement devenues la marchandise la plus importante, la plus chère et la plus luxueuse qu'ils importaient des terres russes.

Bien sûr, les Anglais ne pouvaient pas chasser les zibelines, les écureuils, les renards argentés et les martres dans les forêts sibériennes, mais les Russes eux-mêmes ne le faisaient pas non plus. Les meilleurs chasseurs venaient des peuples indigènes. Les autorités russes locales recevaient leur tribut en fourrures, puis les vendaient à des marchands anglais.

Dans le pays de ces derniers, ces fourrures onéreuses et très chaudes étaient surnommées « l’or russe ». « Les fourrures fines, dont l’usage était limité par les lois sur le luxe et qui servaient de signe de position ou de rang, provenaient principalement des États baltes ou de Russie », a écrit l’historien britannique Edwin Rich.

>>> La Russie et les Russes dans les romans d'écrivains étrangers

Mica

Domaine public Domaine public

Un autre article de luxe exporté du pays était le mica, tellement associé au Tsarat de Moscou qu’il est devenu connu sous le nom de « verre de Moscovie » ou « muscovite ». Le mica est un minéral composé de cristaux qui peuvent être séparés en fines feuilles élastiques. Ainsi, le mica était utilisé comme substitut du verre, très populaire en Angleterre au XVIe siècle et dont la majeure partie, sinon la totalité, provenait de Russie.

Les Britanniques utilisaient la muscovite pour les vitrages des maisons, les vitres des voitures et des lampadaires, car le matériau tolérait bien les changements de température et ne se déformait pas. Le poète George Turberville, qui a visité la Russie en 1568, a admis que « même le verre ne pourrait pas vous donner une meilleure lumière [que la moscovite] ».

Caviar

Legion Media Legion Media

Considéré comme la source du meilleur caviar noir, le béluga se trouve en abondance dans la mer Caspienne, où les pêcheurs iraniens et russes le chassaient bien avant que le caviar ne soit connu en Europe. Au Moyen Âge, cette denrée s’est toutefois répandue sur tout le Vieux continent, ainsi qu'en Angleterre – déjà en 1325, Édouard II a déclaré que les esturgeons étaient des poissons royaux, ce qui signifiait que tout esturgeon capturé n’importe où à proximité ou dans son royaume devait être livré à la table du souverain.

Néanmoins, le caviar n’était pas seulement aimé par la cour anglaise ; ce produit a également été exporté de Russie vers les Pays-Bas, l'Espagne, la France et d'autres pays. Rien qu’entre 1651-1653, le port d’Arkhangelsk (1233 km au nord de Moscou), comme l’a écrit le marchand suédois Johan de Rodes, a vendu plus de 320 tonnes de caviar.

>>> Ces étrangers attirés par le froid sibérien

Mines marines

La guerre de Crimée (1853-1856) a été dévastatrice pour la Russie, tant sur le plan militaire que diplomatique. Cependant, l'un de ses épisodes s'est avéré vraiment glorieux pour l’équipement de l'armée russe. Moritz Hermann von Jacobi (Boris Jacobi), un ingénieur prussien au service de la Russie, est crédité d’avoir inventé les mines marines. Ancrées au fond de la mer, elles étaient reliées au rivage par un câble. La puissance de l'explosion était d'environ 14 kg de poudre noire.

Library of Congress Library of Congress

En 1854, des marins de l’Empire russe ont posé 60 mines inventées par Boris Jacobi près des forts russes Pavel et Alexandre (Kronstadt) pour empêcher la flotte britannique d’attaquer le pays. Lorsqu’en juillet 1855 les Anglais ont approché de Kronstadt, quatre de leurs navires ont été endommagés par ces dispositifs, après quoi le vice-amiral Charles Napier a ordonné à sa flotte de battre en retraite et a refusé d'attaquer la ville de Vyborg et la forteresse Sveaborg. La flotte impériale russe est ainsi devenue la première flotte de l’histoire militaire mondiale à utiliser des mines navales non pas sporadiquement, mais comme élément d’une stratégie navale systématique.

Les mines navales russes sont restées les meilleures au monde jusqu'au début du XXe siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, la marine de guerre des États-Unis et la « marine royale » de la Grande-Bretagne ont créé avec succès un champ de mines en mer du Nord, destiné à protéger les îles britanniques des bateaux et des sous-marins allemands.

Beurre et crème au beurre

Jupiterimages/Getty Images Jupiterimages/Getty Images

Venant en Russie à la recherche de fourrure, de mica et de chanvre, les marchands anglais se sont familiarisés avec une façon inhabituelle de préparer du beurre. Produit en Russie en faisant fondre de la crème de lait, le beurre clarifié est devenu très populaire parmi les aristocrates anglais.

Jusqu’à présent, en Angleterre, il existe un produit appelé « beurre russe », mais il s’agit de crème au beurre cuisinée avec seulement deux ingrédients – du beurre et du lait concentré sucré, qui est en soi une invention russe.

Dans cet autre article, nous vous présentions ce que la Russie exportait autrefois, avant le pétrole et le gaz.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d’interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.