Élisabeth II et la Russie: à la mémoire de Sa Majesté

La monarque britannique a quitté ce monde le jeudi 8 septembre 2022 à l’âge de 96 ans. Regrettant sa disparition, Russia Beyond se souvient de ses visite en Russie et rencontres avec des Russes.

La reine Élisabeth II a toujours été chaleureuse et respectueuse à l’égard des Russes. En réalité, même cette tête couronnée était en quelque sorte liée à ce pays. En effet, elle était la petite-nièce du dernier empereur russe, Nicolas II, qui était un cousin germain de son grand-père, le roi George V. D’ailleurs, la ressemblance entre les deux ne peut qu’impressionner.

Nicolas II et George V Getty Images Getty Images

Si au cours de son long règne, Sa Majesté ne s’est rendue qu’une seule fois dans le pays dit des tsars, elle a rencontré plusieurs fils et filles de cette nation. Ainsi, après que Iouri Gagarine a effectué son vol révolutionnaire dans l’espace, il a été reçu par la reine à Londres. En 2021, elle a partagé ses souvenirs de cette rencontre, précisant que le premier cosmonaute était une personne absolument charmante, même s’il ne parlait pas un mot d’anglais.

Gagarine lui-même se souvenait en ces termes de cette rencontre : « J’ai eu un petit-déjeuner avec la reine au Palais de Buckingham. Tiens ! J’ai été bien reçu. La reine était courtoise et correcte. Nous avons discuté avec elle du beau temps, de l’espace et des impressions. Avec le prince, nous avons parlé de pilotes, vols, nouveaux appareils. J’ai offert un livre à la reine. Elle en était très contente et m’a offert en retour une photo familiale ».

Malheureusement, aucune photo immortalisant cette rencontre n’est disponible. Ce qui nous est parvenu de cette visite, est le cliché montrant Gagarine entrer à la tour de Londres.

Alexeï Stoujine/TASS Alexeï Stoujine/TASS

En 1967, en plein milieu de la guerre froide, la reine a ensuite reçu à Londres le ministre soviétique des Affaires étrangères, Alexeï Kossyguine, et son épouse.

Mikhaïl Koulechov/Sputnik Mikhaïl Koulechov/Sputnik

Trois ans plus tard, c’est le réalisateur soviétique oscarisé Sergueï Bondartchouk qui a eu l’honneur d’être reçu à la cour.

Sputnik Sputnik

Une délégation gouvernementale soviétique s’est ultérieurement, en 1989, rendue en visite officielle au Royaume-Uni et a été chaleureusement accueillie par la reine. Sur la photo ci-dessous, elle est prise en photo avec le secrétaire général du Comité central du PCUS Mikhaïl Gorbatchev, qui a quitté ce monde fin août dernier.

Iouri Abramotchkine/Sputnik Iouri Abramotchkine/Sputnik

Leur prochaine rencontre aura lieu en 1991, lors du sommet du G7 à Londres.

Sergueï Gouneïev/Sputnik Sergueï Gouneïev/Sputnik

La seule et unique visite de la reine Élisabeth II en Russie remonte à 1994. Sur la photo, nous la voyons marcher devant des gardes d’honneur alignés pour la saluer à l’aéroport.

Alexandre Makarov/Sputnik Alexandre Makarov/Sputnik

Lors de cette visite, elle a rencontré le premier président russe, Boris Eltsine...

Dmitri Donskoï/Sputnik Dmitri Donskoï/Sputnik

et une excursion au Kremlin a été organisée pour elle.

Dmitri Donskoï/Sputnik Dmitri Donskoï/Sputnik

Sa visite de la citadelle comprenait un tour des cathédrales historiques situées dans son enceinte.

Dmitri Donskoï/Sputnik Dmitri Donskoï/Sputnik

Durant ce déplacement, elle s’est en outre entretenue avec Alexis II, patriarche de Moscou et de toutes les Russies, dans l’une des églises reconstruites de leurs cendres.

Dmitri Donskoï/Sputnik Dmitri Donskoï/Sputnik

La reine a par ailleurs déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, près des remparts du Kremlin, en mémoire aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, ce conflit sanglant durant lequel le Royaume-Uni et la Russie ont combattu conjointement les nazis.

Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

Une visite de Saint-Pétersbourg s’est ensuivie. Sur la photo, la reine est immortalisée devant une foule l’accueillant dans la forteresse Pierre-et-Paul.

Alexeï Varfolomeïev/Sputnik Alexeï Varfolomeïev/Sputnik

Elle s’est en outre rendue dans une église catholique de la ville et a rencontré des enfants orphelins locaux.

Iouri Abramotchkine/Sputnik Iouri Abramotchkine/Sputnik

En 2003, la reine et son époux, le prince Philip, ont accueilli à Londres le président russe Vladimir Poutine.

Alexeï Panov/Sputnik Alexeï Panov/Sputnik

Une réception solennelle a alors été tenue au Palais de Buckingham.

Alexeï Panov/Sputnik Alexeï Panov/Sputnik

