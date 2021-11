Comment des émigrés russes ont combattu l'URSS pendant la guerre froide

La confrontation entre Blancs et Rouges ne s'est pas terminée après la guerre civile. Le déclenchement de la guerre froide a donné aux émigrants russes le faible espoir que les pays occidentaux prendraient la mesure de la menace soviétique et feraient tout pour éliminer le communisme.

Après l’évacuation des unités blanches de Crimée en 1920, d'éminents commandants tsaristes ont tenté de préserver l'ossature de leurs troupes. La création de l’Union générale des combattants russes (ROVS) – une organisation qui a réuni les anciens membres des armées blanches – en est un exemple frappant.

L'objectif de la ROVS était de conserver les cadres de l'armée, de mener une propagande anticommuniste et de tout faire pour renverser le régime soviétique en URSS. Outre la ROVS, il existait d'autres organisations similaires : la Confrérie de la Vérité Russe et l’Union nationale des travailleurs et des solidaristes russes (NTS). Elles étaient unies par l'aversion pour le communisme et le désir d'arrêter l'idéologie communiste par tous les moyens.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, certaines figures de l'émigration blanche, par exemple l'ataman (chef cosaque) Piotr Krasnov, les généraux Boris Chteïfon et Mikhaïl Skorodoumov ont coopéré avec l'Allemagne nazie, espérant renverser Staline et le système soviétique avec l'aide des troupes allemandes. Parmi les exemples de cette coopération, citons le Corps russe dans les Balkans ou la 1re armée russe composée d'émigrés russes, ainsi que l'Armée de libération russe (ROA) du général Vlassov.

Après la Seconde Guerre mondiale, l'émigration blanche a cependant subi des pertes considérables. C'est notamment le cas de l'émigration cosaque. L'exemple le plus caractéristique a été ces plus de 30 000 cosaques livrés à Lienz et Judenburg durant l'été 1945. Parmi eux se trouvaient non seulement de simples cosaques, mais aussi des généraux comme Piotr Krasnov, Andreï Chkouro et Soultan Klytch-Guireï, qui ont ensuite été reconnus coupables et condamnés à mort par les autorités soviétiques. Parmi les personnes extradées figuraient également des réfugiés qui avaient fui la Russie pendant la guerre civile.

Cependant, demeuraient des branches de la ROVS et des émigrants ordinaires aux États-Unis qui continuaient à adopter des positions anticommunistes fortes. La même idéologie était défendue par l'Église orthodoxe russe à l'étranger.

Guerres asiatiques

Le déclenchement de la guerre froide et l'intervention des États-Unis dans de nombreux conflits régionaux, comme la guerre de Corée (1950-1953), ont changé la donne. La partie conservatrice-monarchique de l'émigration russe a essayé de participer activement aux événements. Beaucoup d'entre eux se souvenaient des horreurs de la terreur rouge dans la Russie révolutionnaire.

Boris Brazol, président de la Société Pouchkine en Amérique et personnalité publique, était un représentant frappant de ces opinions. Il a coopéré avec de nombreuses organisations américaines conservatrices et de vétérans.

Brazol a effectué un travail d'éducation et de propagande non seulement contre le communisme, mais aussi contre les valeurs libérales et socialistes aux États-Unis. Il considérait que les démocrates n'étaient pas moins une menace pour le pays. Ce qui attristait par-dessus tout le publiciste, est que les États-Unis n'avaient pas d'alliés puissants dans la lutte contre l'influence soviétique. Il critiquait en effet l'Europe occidentale pour sa faiblesse et sa soumission aux idées de gauche :

« En vérité – qui sont nos alliés ? La France décadente ? L'Angleterre socialiste ? La Yougoslavie avec les communistes au pouvoir ? L'Italie impuissante ? L'Allemagne et le Japon démilitarisés ? En Corée, nous avons vu à quel point nos alliés occidentaux étaient dépendants ».

Parmi les plus hauts généraux de l'armée tsariste, est aussi née l'idée de créer des unités de combat russes pour combattre les troupes nord-coréennes. L'idée était analogue à la ROA pendant la Seconde Guerre mondiale. Une tentative dans ce sens a été réalisée par un ancien major-général, Gueorgui Ivitski. Dans son message au président Truman, il a proposé la création de contingents russes au sein des forces américaines.

Les partisans de cette idée n'avaient pas de compréhension commune quant à la manière de mettre en œuvre un projet aussi complexe. L'idée d'une « nouvelle ROA » s'est finalement avérée irréalisable, bien que certains émigrants aient combattu aux côtés des forces américaines. Le reste de l'émigration russe ne pouvait que se livrer à une propagande dans les pages des journaux et magazines de leur communauté, qui n'intéressaient qu'un public conservateur.

Le conflit au Viêt Nam et le soutien des États-Unis au gouvernement sud-vietnamien ont également eu un impact sur l'émigration russe en Amérique. Néanmoins, pour être juste, des soldats d'origine russe étaient apparus ici bien avant la guerre. De nombreux anciens gardes blancs servaient en effet dans la Légion étrangère française, dont les unités étaient stationnées en Indochine. Des soldats d'origine russe ont donc combattu aux côtés des Français pendant la première guerre d'Indochine (1945-1954).

Durant le conflit militaire entre les États-Unis et le Viêt Nam du Nord, la figure la plus célèbre d'origine russe a été l'ancien espion soviétique et transfuge Nikolaï Khokhlov, qui a travaillé avec le leader sud-vietnamien Ngô Đình Diệm.

Khokhlov est venu au Viêt Nam en tant qu'expert en communisme pour aider les Alliés à développer des tactiques contre les partisans communistes. L'ancien officier de renseignement a alors proposé de créer des unités de guérilla au Viêt Nam du Nord pour des attaques de sabotage.

Sur cette base, a été élaboré un plan pour une opération secrète baptisée Binh Minh (Aube), mais les responsables américains de la CIA se sont fortement opposés à ce projet, estimant qu'avec ses idées, Khokhlov discréditerait le travail de leur agence. Nikolaï Khokhlov a alors été forcé de quitter le Viêt Nam. Il s'en est souvenu plus tard de la manière suivante :

« Lancer des partisans dans le Nord en réponse au lâcher de membres du Vietcong dans le Sud était une partie logique du plan Binh Minh. Et en général, la CIA détestait que, ayant élaboré le plan Binh Minh, je me sois appuyé sur des idéalistes plutôt que sur des mercenaires payés, comme le faisait la CIA. Un de leurs officiers m'a dit lui-même que les idéalistes vietnamiens n'étaient pas fiables. En cas de changement de la politique américaine, ils suivraient leur propre voie. Mais il n'y a aucune chance que cela se produise. Bref, une absurdité typique de la CIA ».

Il y avait également des combattants d'origine russe servant dans l'armée américaine. L'histoire a conservé plusieurs noms. Par exemple, le pilote d'hélicoptère Nikolaï Svidonovitch, diplômé de l'école d'officiers de Fort Benning, en service actif à partir de septembre 1968 et décédé le 15 janvier 1969. Sur la liste des victimes figuraient aussi le sergent Boris Zborovski et un soldat d'origine kalmouke nommé Khoultchaninov. Tous ces hommes ont combattu avec les troupes nord-vietnamiennes.

Parmi les hommes décorés de l'armée américaine l’on trouvait enfin des soldats d'origine russe, dont Piotr Lapine, un volontaire de la 4e division d'infanterie, le caporal Gueorgui Griaznov, et un membre de la 1re division de cavalerie, Vladimir Taranko.

Guerre de l'information en Afghanistan

L’intervention soviétique en Afghanistan dans les années 80 a provoqué une nouvelle confrontation entre l'Occident et l'URSS. La guerre de l'information entre les restes de l'émigration blanche et l'influence soviétique s’est ainsi poursuivie.

Les membres de l’Union nationale des travailleurs et des solidaristes russes (NTS) ont alors essayé d'influencer les soldats soviétiques. L'objectif principal des dirigeants de la NTS était de sauver des soldats soviétiques de la captivité des moudjahidines et de les mettre en sécurité. À cette fin, les dirigeants du groupe ont travaillé directement avec la Croix-Rouge. Les membres de l'organisation ont également encouragé les soldats à rentrer chez eux et les ont persuadés que la guerre en Afghanistan était criminelle.

Par exemple, un représentant de la NTS, Iouri Miller, s’est rendu en Afghanistan. Avec l'aide de moudjahidines, il a réussi à traverser la frontière illégalement pour distribuer de la littérature et des tracts de l’Union. Les méthodes de distribution étaient rudimentaires. Des ballons lâchés avec des dépliants, par exemple. Cependant, cela n’a presque eu aucune conséquence. Les services de renseignement américains étaient hostiles à la NTS parce que sa revue, Possev (Semailles), relatait les atrocités commises par les moudjahidines contre les prisonniers de guerre soviétiques.

L'une des tentatives de rançon de soldats soviétiques a même été à deux doigts d’entraîner la mort de Iouri Miller et de ses compagnons d'armes. Les Afghans les ont en effet pris pour des agents du KGB et ils ont failli être abattus. La seule chose qui les a sauvés est que Miller était un parent éloigné de Gailani, qui était un chef pachtoune bien connu.

Bien sûr, la NTS n'était pas la seule organisation impliquée dans le sauvetage des soldats. D'autres groupes anticommunistes, tels que l'Internationale de la Résistance, étaient également actifs à ses côtés. Des dissidents individuels, tels que l'écrivain Vladimir Boukovski et Savik Chouster, se sont aussi livrés à une propagande antisoviétique dans les médias occidentaux.

Malgré tous les efforts, les soldats soviétiques, à quelques exceptions près, n’ont pas succombé à ces appels. Cela était dû à l'amertume qu’ils nourrissaient envers l'ennemi et à la peur d'une éventuelle captivité, où les conditions étaient insupportables.

La lutte idéologique entre l'émigration blanche russe et les Soviétiques n'a pris fin qu'après l'effondrement de l'URSS, lorsque la guerre contre le communisme n'était plus d'actualité. Pratiquement tous les « vétérans blancs » avaient alors terminé leur voyage sur Terre, tandis que la guerre froide s'est terminée avec l'effondrement du système socialiste.

