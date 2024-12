Des cygnes dans les assiettes de tsars

Russia Beyond

Dans la Russie pré-pétrovienne, les grands-princes et les tsars habitaient le Kremlin de Moscou. Profondément croyante, la société observait alors strictement les jeûnes et, lorsque l’abstinence alimentaire prenait fin, un festin suivait et c’est le cygne rôti qui était servi en premier à l’intention de convives nobles.