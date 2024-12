Bœuf Stroganov: un plat populaire russe aux origines nobles

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie L’abonnement est gratuit, toutefois, dans certains pays l’application ne fonctionne pas sans VPN.

Il a en effet été inventé par un chef français qui était au service du comte Alexandre Stroganov, d’où son nom.

Le filet de bœuf est coupé en petits morceaux, recouvert d’une très fine couche de farine, rapidement frit avec des oignons, puis mijoté avec de la crème aigre et de la sauce tomate pendant environ une heure.

Une légende assure que le comte avait déjà un âge avancé, n’avait plus beaucoup de dents et parvenait à peine à mâcher, ce qui expliquerait pourquoi le bœuf était coupé en petits morceaux et cuit jusqu’à ce qu’il devienne très tendre.

Le plus souvent ce plat est servi avec une purée de pomme de terre, des cornichons et des champignons.

En suivant le lien, découvrez une recette du bœuf Stroganov aux rapanas, proposée par le chef réputé Vladimir Moukhine.

Chers lecteurs,