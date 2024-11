«Charlotka», ce gâteau aux pommes qui rime avec automne russe

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie L’abonnement est gratuit, toutefois, dans certains pays l’application ne fonctionne pas sans VPN.

Chaque automne, les Russes possédant une datcha (maison de campagne) en ramènent des tonnes de pommes. Et l’exagération que l’on vient d’employer est bien voulue, car en effet, chaque septembre, la même question se pose : que faire de cette récolte. L’on en offre aux voisins et aux amis, l'on en propose aux collègues lors de pauses déjeuner et l’on prépare toutes sortes de boissons, salades, confitures à base de ce fruit. Cependant, telle la corne d’abondance, les cartons de pommes sont toujours remplis…

Le temps devient de plus en plus frais et, par des soirées automnales, l’on se met alors à cuire des gâteaux aux pommes, bon marché et faciles à préparer. Tout ce qu’il faut (outre les pommes), c’est une tasse de sucre, une autre de farine, trois œufs et un peu de levure chimique. L’on mélange les ingrédients et l’on met le moule au four. C’est tout.

Il s’agit en réalité d’une version simplifiée de la Charlotte russe, inventée par le pâtissier et chef français Marie-Antoine Carême, qui a brièvement travaillé à la cour de Saint-Pétersbourg. C’était, à l'origine, une tarte à la crème fouettée.

En suivant le lien, découvrez la rectte de la charlotte russe au pain sec et à la prune, à savourer jusqu’à la dernière miette

