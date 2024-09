«Coins» fourrés au poisson fumé: une ancienne recette de chaussons des bords de la Volga

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En raison de son emplacement, Plios est célèbre pour son industrie de la pêche. Les résidents locaux attrapent du poisson dans la Volga, puis le salent, le fument et le font mariner. Au début des années 1990, un entrepreneur local a ouvert une boulangerie au bord du fleuve. Ses produits étaient cuits selon des traditions culinaires remontant au XIIIe siècle.

Aujourd’hui, l’« ougol » (« сoin » en russe) à la brème est une spécialité gastronomique de Plios. Ces chaussons en forme de coin ouvert avec du poisson fumé sont devenus si populaires que les gens ont commencé à venir dans cette ville spécialement pour eux. Parmi eux se trouvaient mes parents. J’ai été tellement impressionnée et inspirée par leurs histoires sur ce délice que j’ai décidé de préparer ces chaussons à la maison.

Pour réaliser de vrais « coins » de Plios, il est préférable d’utiliser de la brème, qui est fumée selon les règles locales avec des copeaux d’aulne. Cependant, j’ai trouvé une alternative raisonnable à ce produit sous forme de maquereau fumé.

Même avec les filets de maquereau, il faut travailler très soigneusement pour que toutes les arêtes finissent par être retirées. De plus, il est recommandé de ne pas utiliser trop d’épices dans la garniture afin d’éviter de perdre la saveur fumée, j’ai donc ajouté uniquement du poivre noir. Pour rendre la garniture plus juteuse et plus sucrée, j’ai utilisé des oignons caramélisés. La base de cette pâtisserie est la pâte levée. Je l’ai enrichie de beurre et de yaourt entier. Jusqu’à ce que vous les fassiez vous-même, vous ne pouvez qu’imaginer la saveur qui régnait dans ma maison : pâte sucrée, poisson fumé et oignons caramélisés – c’était absolument fabuleux !

Ingrédients :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour la pâte :

farine – 300g

lait – 100ml

jaune d’œuf – 1 pièce

beurre fondu – 70g

yaourt grec gras – 50g

levure fraîche – 10g

sucre – 1 cuillère à soupe

sel – 1 cuillère à café

Pour la garniture :

filet de maquereau fumé – 400g

oignons blancs – 4 pièces

beurre – 30g

huile d’olive – 10g

Pour le glaçage :

blanc d’œuf – 1 pièce

lait – 1 cuillère à café

sucre en poudre – 1 cuillère à café

Préparation :

Mélangez le lait, le sucre et la levure. Remuez le mélange jusqu’à ce que la levure se dissolve.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Tamisez un peu de farine. Remuez le tout avec un fouet.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez le beurre fondu et le yaourt.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Tamisez le reste de farine avec le sel.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pétrissez la pâte dans un mixeur pendant environ 15 à 20 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Couvrez la pâte d’une pellicule plastique et laissez-la reposer dans un endroit à température ambiante pendant environ une heure jusqu’à ce qu’elle double de volume.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pendant ce temps, hachez les oignons et faites-les revenir dans du beurre et de l’huile.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faites revenir l’oignon pendant environ 20 minutes jusqu’à ce qu’il soit bien mou et doré. Remuez-le continuellement.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Libérez manuellement le poisson des arrêtes. Mélangez le poisson avec les oignons.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Lorsque la pâte double de volume, aplatissez-la.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Divisez-la en morceaux d’environ 35g chacun.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Formez de petites boules et gardez-les sous un torchon pendant que vous travaillez le reste.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Aplatissez chaque boule avec vos mains ou un rouleau à pâtisserie.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettez une cuillère à soupe de farce au milieu.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Rassemblez les bords ensemble, en formant un triangle en laissant la partie supérieure intacte.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placez les chaussons sur un plateau (pas trop près les uns des autres), couvrez-les d’un torchon et laissez-les reposer et lever un peu.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mélangez le blanc d’œuf, le lait et le sucre glace.

Badigeonnez les chaussons avec ce mélange.

Faites cuire les « сoins » au poisson pendant environ 35 minutes à 180°C.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Servez-les chauds ou froids. Priatnovo appetita !

Dans cette autre publication, découvrez dix populaires types de pâtisseries russes.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.