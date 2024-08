La kalia, ancienne soupe de poisson russe à la saumure et au caviar

Russia Beyond

Lorsqu’on parle de soupe de poisson dans la cuisine nationale russe, la célèbre oukha vient immédiatement à l’esprit. Cependant, il existe aussi une version plus exotique de ce plat appelée « kalia ». En plus du poisson et du bouillon de poisson, cette soupe contient également de la saumure et... du caviar.

La kalia était très appréciée dans le pays aux XVIe et XVIIe siècles et était servie à l’occasion des fêtes. Sa préparation était réalisée par des cuisiniers spécialement formés, appelés « kalсhtchiki ». Au XIXe siècle, la kalia est passée de mode et a cédé sa place à d’autres soupes, comme le rassolnik.

Cependant, vous pouvez encore l’essayer dans la Russie d’aujourd’hui, par exemple dans le réfectoire du monastère Saint-Daniel de Moscou. Comme tout le monde n’a pas une telle opportunité, nous vous suggérons de préparer de la kalia à la maison selon notre recette.

La kalia peut être préparée à partir de presque tous les poissons, mais la meilleure vient des poissons de mer. De plus, il convient de garder à l’esprit que par rapport à la soupe de poisson ordinaire, la kalia contient plus d’épices et moins de bouillon.

Ingrédients :

eau – 1,5l

œufs de goberge (salés) – 150g

oignon – 1 pièce

cornichons – 3 pièces

saumon kéta – 400g

goberge – 400g

merlu – 200g

poivre noir – selon vos envies

saumure de concombre – 150ml

aneth frais, coriandre ou persil – selon vos envies

jus de citron – 2 cuillères à café

Préparation :

Lavez le poisson, nettoyez-le et mettez-le dans une casserole. Versez 1,5 litre d’eau et portez à ébullition, puis réduisez le feu au minimum et laissez bouillir 20 à 30 minutes. Retirez la mousse. Retirez le poisson du bouillon. Séparez la chair des arêtes et divisez le poisson en petits morceaux. Remuez le caviar avec une cuillère. Épluchez l’oignon et coupez-le en petits morceaux. Hachez les cornichons.bouillon. Ajoutez le poisson, puis le caviar. Après cela, ajoutez les cornichons, les oignons et la saumure. Pressez un peu de jus de citron. Assaisonnez avec du poivre noir. Portez la soupe à ébullition, réduisez à feu doux et laissez mijoter encore 30 minutes. Priatnovo appetita !

