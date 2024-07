Kissel aux pois: une ancienne recette russe pour les vrais gourmets

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les habitants de la Russie moderne sont habitués au fait que le kissel soit une boisson sucrée à base de fruits, de baies et d’amidon de maïs, qui rappelle davantage la gelée. Cependant, autrefois, ce plat était préparé à partir de grains moulus, qu’on laissait aigrir. D’où le nom – « kissel », dérivé de « kisly », « aigre ».

Et pourtant, il existait un type de kissel qui ne devait pas aigrir. Il s’agit de celui de pois. Ce kissel était simplement refroidi jusqu’à solidification complète, coupé en morceaux et servi avec de l’huile de chanvre ou un bouillon de viande.

Aux XVIIIe et XIXe siècles, il était même un plat de street food très courant, ce qui n’est pas surprenant : facile à préparer, bon marché et nutritif, le kissel aux pois permettait aux représentants des métiers de la rue (cochers, chargeurs, etc.) de se rassasier rapidement et de survivre à une dure journée de travail.

Comme vous le savez, les pois sont une excellente source de protéines, qui sont le principal matériau de construction du corps, donc tous les partisans d’un mode de vie sain devraient prendre note de ce plat !

Ingrédients :

pois – 1 tasse

eau – 2,5 tasses

sel – selon vos envies

huile de chanvre ou bouillon de viande

Préparation :

Broyez les pois jusqu’à obtenir la consistance d’une farine. Versez la farine de pois dans une casserole à parois épaisses, ajoutez-y l’eau par portions. Mélangez soigneusement le tout pour qu’il n’y ait pas de grumeaux. Portez à ébullition en remuant constamment. Faites cuire notre kissel à feu doux pendant environ 20 à 30 minutes jusqu’à ce qu’il épaississe. Ajoutez du sel au kissel fini. Refroidissez-le à température ambiante et mettez-le au réfrigérateur pendant 12 heures pour qu’il se stabilise complètement. Retirez du récipient et coupez en morceaux. Priatnovo appetita !

