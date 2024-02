La magie de ce plat multicouche réside non seulement dans son goût, mais aussi dans son aspect original, ce qui en fait une décoration idéale pour une table de fête.

Imaginez : des couches de pommes de terre, de carottes, de poulet, d’œufs et de fromage, généreusement imbibées de mayonnaise et surmontées d’une prairie pittoresque parsemée de champignons. Bien sûr, la liste des ingrédients peut varier, mais l’essence reste la même : cette salade est simplement créée pour les amateurs de champignons !

La recette originale remonte au XXe siècle. À cette époque, des salades soviétiques telles que l’Olivier et le Hareng sous son manteau de fourrure étaient déjà largement connues et pouvaient être trouvées sur presque toutes les tables de fête, et les habitants du pays des Soviets voulaient quelque chose de nouveau.

Au fil du temps, la « Clairière aux champignons » a changé. Les chefs ont fait preuve de créativité en expérimentant différents champignons et ajouts. La liste des ingrédients possibles s’est élargie pour inclure des cornichons, du maïs et même des noix, rendant ce plat encore plus complexe. Certains chefs se sont inspirés de la cuisine internationale, en ajoutant des ingrédients comme des carottes coréennes ou des herbes exotiques pour propulser le plat vers de nouveaux sommets.

Cependant, la créativité ne s’arrête pas aux ingrédients ! La présentation joue également un rôle crucial. Certains chefs sculptent des figurines de champignons à partir de pommes de terre, tandis que d’autres décorent la salade pour qu’elle ressemble à un paysage forestier enchanteur. Essayons de cuisinez notre propre délicieuse « сlairière aux champignons » !

Ingrédients pour 8 portions :

300g de champignons entiers marinés (lactaire délicieux, bolet jaune, portobello sibérien ou leccinum insigne)

300g de filet de poulet

3 œufs

3 pommes de terre

1 carotte (de taille moyenne)

120g de fromage à pâte dure

3 concombres marinés

1 bouquet d’aneth (petit)

5 feuilles de laitue iceberg

100g de mayonnaise

100g de crème aigre (20%)

2 feuilles de laurier

3 grains de poivre

une pincée de sel (au goût)

une pincée de poivre noir (au goût)

Préparation :

Commencez par faire bouillir les œufs. Ensuite, laissez-les refroidir et écaillez-les. Continuez à faire bouillir les légumes dans l’eau pendant encore 20 minutes (la carotte peut prendre jusqu’à 25 minutes). Retirez les légumes de la casserole, laissez-les refroidir et épluchez les pommes de terre.

Faites bouillir le filet de poulet dans de l’eau assaisonnée de sel, de feuilles de laurier et de grains de poivre. Cuisez-le environ 30 à 40 minutes. Ensuite, retirez-le du bouillon et laissez-le refroidir.

Égouttez les champignons marinés et rincez-les sous l’eau froide. Ensuite, séchez-les avec un torchon.

Lavez et hachez finement l’aneth. Dans un petit bol, mélangez la mayonnaise avec la crème aigre, assaisonnez le tout de sel et de poivre et remuez.

Tapissez un plat creux d’une pellicule plastique. Disposez les champignons marinés au fond, chapeaux vers le bas. Mettez ensuite la couche d’aneth haché.

La couche suivante est constituée de pommes de terre râpées, légèrement enrobées de sauce mayonnaise.

Râpez finement les œufs et répartissez-les sur la couche de pommes de terre. Ajoutez une autre fine couche de sauce préparée.

Ajoutez ensuite la carotte râpée, de la sauce, les concombres hachés, les morceaux de poulet et une autre couche de sauce.

La dernière couche est le fromage râpé grossièrement et généreusement enrobé du reste de la sauce.

Couvrez la salade d’une pellicule plastique et réfrigérez pendant au moins 2-3 heures, de préférence toute la nuit. Pour servir, retirez la pellicule plastique et placez les feuilles de laitue dessus en laissant les bords dépasser des parois du récipient à salade.

Retournez la salade sur une assiette plate afin que la couche de champignons soit dessus. Retirez la pellicule plastique. Priatnovo appetita !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.