Cette recette vient tout droit de la cuisine de Vassili Liovchine, maestro littéraire et expert en ménage d’une époque révolue. Liovchine, pionnier de la littérature culinaire en Russie, a laissé sa marque en publiant le livre Rousskaïa povarnia (Cuisine russe) en 1816. Dans ce guide culinaire, il a donné des instructions sur la préparation de divers plats russes authentiques et la conservation d’une variété de provisions.

À cette époque, en Russie, la préparation d’un jeune poulet était un processus assez complexe. Comme l’a détaillé Vassili Liovchine, les étapes comprenaient l’arrachage des plumes, l’échaudage et d’autres manipulations.

Aujourd’hui, tout est devenu beaucoup plus simple. Pour préparer le même plat, il suffit de faire mariner la viande, puis de mélanger les œufs avec le lait et l’aneth, puis de les verser dans la cavité à l’intérieur du poulet. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de recoudre le trou et d’envoyer la viande au four, et dans une heure ou deux, vous obtiendrez un plat appétissant avec de la viande juteuse et une omelette parfumée à l’intérieur.

Les œufs se marient bien avec le poulet, créant une délicieuse harmonie de saveurs, et l’aneth contenu dans la garniture ajoute une fraîcheur particulière. D’ailleurs, vous pouvez même améliorer un peu cette ancienne recette russe en ajoutant quelques légumes au mélange.

Ingrédients pour 6 portions :

poulet – 1 pièce d’environ 2kg

œufs – 7 pièces

1 bouquet d’aneth – environ 40g

sel – au goût

poivre noir moulu et autres épices – au goût

lait – 100 ml (facultatif)

Préparation :

Lavez et séchez soigneusement le poulet.

Soulevez délicatement la peau, en la séparant de la viande sans l’endommager ni la retirer du corps principal. Lavez et séchez les œufs et l’aneth.

Assaisonnez le poulet avec du sel et du poivre, puis frottez-le soigneusement avec les épices de tous les côtés.

Dans un autre bol, battez 2 œufs, ajoutez du sel et fouettez légèrement. Versez délicatement ce mélange dans l’espace entre la peau et la viande.

Cassez les œufs restants dans un autre bol. Hachez finement l’aneth et ajoutez-le aux œufs. Fouettez légèrement le mélange, puis ajoutez du sel et du poivre au goût. Si vous souhaitez obtenir une texture un peu plus délicate, ajoutez environ 100ml de lait et incorporez le tout.

Versez cette farce préparée dans la cavité abdominale du poulet.

Cousez soigneusement le poulet pour éviter que la garniture ne coule.

Préchauffez le four à 180℃. Placez le poulet préparé sur une plaque à pâtisserie ou dans un plat allant au four, puis mettez-le au four pendant 1 à 2 heures.

Astuce : Le temps de cuisson dépend de la taille du poulet et de la puissance thermique du four. La viande finie doit être tendre avec une croûte dorée. De temps en temps, vérifiez que le plat est prêt pour éviter une cuisson excessive.

Laissez refroidir le poulet cuit, puis servez. Vous pouvez laisser la viande dans le plat allant au four ou la présenter individuellement. Il est recommandé de servir le poulet avec quelques légumes, frais ou cuits, pour accompagner le plat. Priatnovo appetita !

