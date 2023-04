Apprenez à préparer le koulitch de Pâques russe version «baba en dentelles»

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La pâtisserie appelée « baba » ou « babka » est arrivée en Russie de Pologne et est devenue très populaire dans le nord-ouest du pays. Contrairement au koulitch traditionnel russe, sucré et dense avec beaucoup de raisins secs, le babka est un pain de fête léger et poreux. Pour que la pâte lève mieux, aucune garniture n’était utilisée. Le baba a donc une forme toute en hauteur. Dans des temps anciens, on avait l’habitude de le faire cuire et de dire : « Sortez le babka ou le four va se briser ».

La recette la plus célèbre de ce pain de Pâques a été publiée il y a environ cent ans dans un livre écrit par Pelagueïa Alexandrova-Ignatieva. En bon « coach » culinaire, elle donne non seulement la recette, mais décrit également en détail le processus de préparation de ce koulitch. C’est pourquoi sa recette est toujours populaire parmi les femmes au foyer.

Par exemple, Pelagueïa souligne que la pâte doit être pétrie longtemps, et les jaunes fouettés pour obtenir une mousse blanche ; le baba doit être cuit dans un four typique des villages russes, qui donne une chaleur uniforme, et refroidir doucement sur un coussin moelleux pour qu’il ne se chiffonne pas. Au fil du temps, certains conseils sont devenus superflus ; par exemple, les fours modernes font tout à fait l’affaire, car ils distribuent automatiquement la chaleur de manière uniforme.

En raison de la grande quantité de jaunes, le baba est très aéré. C’est pourquoi le livre l’appelle « baba en dentelle ». En effet, la pâte lève quatre fois, et le koulitch s’avère très léger et poreux. Contrairement au koulitch traditionnel, le « baba en dentelle » contient moins de beurre et de sucre.

Cette recette ravira les amateurs de goût sucré, et pas seulement pour Pâques.

Le fait est que cuits dans de petits moules, ces koulitchs sont parfaits pour être trempés dans du sirop. Avec la quantité de pâte suggérée, j’ai préparé un koulitch et six babas au rhum qui plairont à coup sûr à tous les membres de la famille.

Ingrédients pour 2 koulitchs (10 cm de diamètre), ou un koulitch et six babas au rhum (3-4 cm de diamètre) :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pâte :

farine (12 % de protéines) - 300g

crème fraîche ou lait - 150ml

sept jaunes d’œuf

sucre en poudre - 50g

beurre - 75g

levure sèche - 4g

sel - 1/2 cuillère à café

sirop de vanille/vanille (ou autre arôme) - au goût

Glaçage :

glaçage pour décoration - 1 sachet (50g)

Badigeonnage :

lait - 3 cuillères à soupe

sucre en poudre - 1 cuillère à soupe

Sirop :

eau - 500 ml

sucre - 400g

rhum - 150ml

zest de citron - au goût

zest d’orange - au goût

une gousse de vanille

Préparation :

Délayez la levure dans la crème.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Prenez un peu de farine et mélangez avec la crème fraîche. La recette recommande d’utiliser la moitié de la farine. Mon levain s’est avéré un peu raide, je suggère donc d’en utiliser un peu moins de la moitié.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Remuer le mélange jusqu’à obtenir une consistance lisse, couvrir et laisser lever dans un endroit chaud pendant 2-3 heures.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Fouettez les jaunes avec le sucre en poudre et le sel jusqu’à ce qu’une mousse blanche bien volumineuse se forme. Ajouter l’arôme. J’ai utilisé des graines de gousse de vanille.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Fouettez le beurre ramolli jusqu’à ce qu’il blanchisse.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Après 2-3 heures, la pâte doit généreusement faire des bulles.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Transférez-la dans le bol du mixeur et commencez à pétrir, en ajoutant les jaunes un à la fois et le reste de farine. Pétrir 10-15 minutes jusqu’à ce que la pâte ne colle plus aux parois du bol.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajouter le beurre et pétrir la pâte pendant encore 5 à 10 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Former une boule, couvrir et laisser lever pendant deux heures à température ambiante.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Attendez deux heures.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pétrir la pâte. Divisez en deux portions pour deux moules de 10 cm. Ou comme moi, pour un koulitch et six babas au rhum. Tapissez le fond du moule de papier cuisson. Je n’ai pas graissé les côtés du moule de cuisson. Graissez les moules à baba au rhum avec de l’huile végétale. Faites des boules avec la pâte et placez-les dans les moules.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Laisser lever à l’abri des courants d’air. Je l’ai mis dans un four éteint et froid.

Yulia Mulino Yulia Mulino

La pâte doit atteindre environ le double de sa taille d’origine.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Je sors soigneusement les moules du four et le préchauffe à 190℃.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Badigeonner le dessus avec un mélange de lait et de sucre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettre au four. Réduire la température à 180℃.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Sortez vos futurs pains à baba au rhum au bout de 10-15 minutes environ.

Mon koulitch n’a cuit que 35 minutes environ. Vérifiez l’état de préparation en perçant précautionneusement avec quelque chose de pointu.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placez les pains soit sur un coussin tapissé de serviettes, soit comme dans mon cas, sur une grille. Retournez régulièrement.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Décorez le dessus du koulitch avec du glaçage.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Il sera très moelleux. J’ai eu du mal à couper un fin morceau de koulitch sans le casser.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Je laisse refroidir complètement mes futurs babas au rhum. Certaines personnes suggèrent de les tremper dans du sirop pendant qu’ils sont encore chauds, mais je l’ai fait une fois refroidis.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour le sirop, j’ai mélangé de l’eau, du sucre, un zest d’orange et de la vanille et j’ai mis le tout sur le feu. Après ébullition, je l’ai maintenu pendant 3 minutes. Puis j’ai laissé refroidir un peu. Ajouter le rhum.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Tremper les babas dans du sirop tiède, mais pas brûlant. Laissez reposer.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour les amateurs de pâtisseries légères et non sucrées, savourez le koulitch « baba en dentelles ».

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour les gourmands, optez pour le baba au rhum.

Dans cette autre publication, découvrez comment préparer le paskha au chocolat, un dessert russe parfait pour votre tablée de Pâques.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.