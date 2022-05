La cuisine russe vue par les étrangers: les pirojkis russes à la «sauce» népalaise

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les pirojkis (ou chaussons fourrés) sont une forme de nourriture assez universelle, mais en Russie, c’est depuis longtemps un régal particulièrement apprécié avec du thé ou en tant que collation salée mangée sur le pouce. Les saveurs sont aussi variées que les nombreux groupes ethniques de Russie, mais normalement vous trouverez des garnitures de fruits ou de baies pour les versions sucrées et de la viande ou des légumes pour les pirojkis salés. Le chef népalais Nayak a décidé d'ajouter une touche de piquant à ses pirojkis, ce qui surprendrait certainement les babouchkas traditionnalistes à travers la Russie !

Tek « Nayak » Bahadur Khatri, le chef du restaurant indien branché et authentique de Moscou Dalla Masala, a commencé sa carrière culinaire en 2003 lorsqu'il a obtenu son diplôme de cuisine. Pendant les cinq années suivantes, il a perfectionné ses compétences dans le restaurant d'un hôtel en Inde. Pendant qu'il travaillait dans divers hôtels et restaurants du Népal et de l'Inde, Nayak a reçu de nombreux visiteurs de Russie et il a commencé à s'intéresser au pays - la nourriture, la neige et tout le reste !

Qu'est-ce qui vous a amené à Moscou ?*

Un de mes clients russes m'a conseillé de venir, alors je suis allé de l'avant et j'ai commencé à planifier cela. Enfin, cette année, je suis venu. Puis un jour, j'ai entendu parler d'un restaurant qui cherchait un chef connaissant bien la cuisine indienne. Je parle du Dalla Masala. Bien sûr, j'étais intéressé et je suis allé à l’entretien. La suite, on la connait !

Quelle est votre vision de la cuisine indienne au Dalla Masala ?

J'essaie de montrer non seulement la cuisine indienne traditionnelle, mais aussi l'hospitalité indienne ancestrale, qui est tout aussi importante ! De plus, j'aime expérimenter en mélangeant des recettes indiennes et russes.

Aimez-vous la cuisine russe ?

J'adore ! J'aime particulièrement les salades, les jus et les pains russes, ainsi que les plats des autres anciennes républiques soviétiques. Mes plats préférés sont c. Voici donc mon point de vue sur les pirojkis !

Pirojkis russes dans le style indien

Ingrédients :

farine de blé - 300g

sel – 3g

huile - 25g

céleri - 3g

eau - 1 tasse pour 10 à 15 g de pâte

Ingrédients pour la garniture masala :

pomme de terre - 100g

pâte de gingembre/ail - 4g

poudre de mangue - 3g

oignon - 80g

coriandre - 5g

cumin - 5g

petits pois - 25g

piment vert - 6g

feuilles de coriandre - 10g

graines de cumin - 2g

graines de coriandre - 2g

garam masala - 4g

sel - 5g

huile - 10g

huile de friture - 500g

Préparation :

Préparez la garniture au masala. Faire bouillir les pommes de terre, chauffer l'huile dans la poêle, puis ajouter les uns après les autres les graines de cumin et de coriandre, la pâte de gingembre/ail, l'oignon, les pommes de terre et les petits pois. Bien mélanger puis ajouter la poudre de mangue, la coriandre, le cumin, le garam masala, le piment vert et le sel. Bien cuire puis ajouter les feuilles de coriandre et laisser refroidir.

Préparez la pâte. Mélanger la farine, le sel, l'huile, le céleri et l'eau pour obtenir une pâte molle.

Divisez la pâte en plusieurs morceaux, remplissez-la de garniture masala et façonnez-la en forme de tarte. Frire dans l'huile chaude jusqu'à ce qu'elle acquière une belle couleur dorée. Servez et dégustez ! Ajoutez un peu de chutney sur le côté pour lui donner une saveur indienne supplémentaire.

* L’entretien a été réalisé en 2018

Dans notre série « La cuisine russe vue par les étrangers », Russia Beyond s'assoit avec les plus brillants chefs étrangers de Moscou pour parler de gastronomie et offrir à nos lecteurs une recette russe dans leur propre interprétation originale, que vous pouvez facilement faire chez vous.

