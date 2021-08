Une salade soviétique culte revisitée sous forme d’en-cas  

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le « mimosa » – autrefois une salade extrêmement populaire en Russie soviétique – tombe maintenant progressivement dans l'oubli ou est remplacée par des plats plus respectueux du cholestérol des consommateurs. La cause ? La généreuse quantité de mayonnaise utilisée dans ce plat.

La recette initiale a été créée il y a de nombreuses années et a connu un franc succès sur toutes les tables de fête en URSS. Elle se composait de plusieurs couches - pomme de terre, œuf, carotte, couche de poisson, etc., chacune étant richement imbibée de mayonnaise. Mais le nom « mimosa » vient de la fleur du même nom, car beaucoup de gens trouvaient que la couche supérieure composée de jaunes d'œufs hachés et de brins d'aneth ressemblait à cette fleur. Peu de temps après, le nom « mimosa » est rapidement devenu « viral » en Russie.

En fait, la fleur de mimosa, qui n'est pas courante dans les pays occidentaux, est devenue très appréciée des femmes soviétiques en devenant un cadeau typique de la part des hommes à l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée chaque 8 mars.

Au fur et à mesure que le temps passait et que le désir d'une alimentation saine augmentait, de nombreuses personnes ont commencé à réduire leur consommation d'aliments riches en graisses et en glucides, et ce plat est tombé en disgrâce. Ainsi, ma « mission » aujourd'hui est de révéler les splendeurs de ce chouchou de l'ère soviétique.

Pour commencer, je vous propose de cuisiner un en-cas appelé « mimosa » ; comme c'est un apéritif, il est fin et appétissant. Nous y parviendrons en réduisant la quantité de mayonnaise et en ajoutant des biscuits à la place. La pâte feuilletée sera très croustillante. Vous pouvez évidemment expérimenter avec la garniture en utilisant de la viande hachée, des légumes ou des champignons. Mais aujourd'hui, je recommande d'utiliser « l'étalon-or », que sont le poisson en conserve, les œufs et le fromage. Nous décorerons également notre gâteau élégamment avec des « fleurs de mimosa » comestibles et de l'aneth frais.

Ingrédients

Olga Brovkina Olga Brovkina

Pour les étages de gâteaux (5, 30x20 cm):

450g de farine

250g de beurre

200g de crème épaisse

1 œuf

0,5 cuillère à café de sel

0,5 cuillère à café de sucre

0,5 cuillère à café de bicarbonate de soude

Garniture :

2 boîtes de poisson de 250 g chacune

2 œufs durs

150g de fromage

aneth

une gousse d'ail

mayonnaise

Pour la décoration :

3 œufs durs

mayonnaise

aneth

Préparation

Mesurez et préparez tous les ingrédients. Faites bouillir les œufs pour la garniture et la décoration à l'avance.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Nous allons commencer par la pâte. Prenez un bol profond et cassez-y un œuf. Ajouter le sel, le sucre, le bicarbonate de soude et bien mélanger.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Faites fondre le beurre au micro-ondes et versez-le dans le bol. Ajouter la crème épaisse et bien mélanger.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Répartir progressivement la farine jusqu'à l'obtention d'une pâte molle et légèrement gluante. Enveloppez la pâte avec du film alimentaire ou placez-la dans un sac en plastique et réfrigérez pendant au moins deux heures. Si vous êtes pressé, vous pouvez utiliser le congélateur où la masse refroidira en seulement une demi-heure.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Le moment venu, prenez la pâte et divisez-la en cinq parts égales.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Prenez un morceau et roulez-le en un rectangle aussi fin que possible (les dimensions sont d'environ 20x30 cm). Il est plus pratique de le faire directement sur du papier sulfurisé ou un tapis antiadhésif.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Avant la cuisson, piquez la tarte avec une fourchette. Cuire au four préchauffé à 180 degrés pendant 8 à 10 minutes. Sortez le gâteau du four dès que les bords commencent à dorer. Cuire les quatre morceaux restants de la même façon.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Passons maintenant à la garniture. Mettez des morceaux de poisson en conserve dans un bol. S'il y a de grosses arêtes, retirez-les. Écrasez avec une fourchette, en ajoutant le liquide de la boîte pour obtenir un poisson haché juteux.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Après cela, ajoutez du fromage râpé, des œufs râpés, de l'ail, de l'aneth et de la mayonnaise. Mélangez soigneusement.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Placez la première couche du gâteau sur une planche de taille appropriée et répartissez uniformément un quart de la garniture.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Sur le même modèle, assemblez le gâteau tout entier. Enveloppez-le de film alimentaire et pressez légèrement avec quelque chose de suffisamment lourd. Laisser reposer quelques heures au réfrigérateur.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Préparez les ingrédients pour la décoration. Râpez séparément les blancs et les jaunes d'œufs, lavez et séchez également l'aneth.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Sortez le gâteau du réfrigérateur et coupez les bords inégaux ou trop secs. À l'aide d'un pinceau, recouvrez la couche supérieure de mayonnaise.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Saupoudrer la couche supérieure de blancs d'œufs finement râpés. Coupez le gâteau selon la taille que vous désirez. Décorez chaque petit gâteau avec des jaunes d'œufs râpés et des brins d'aneth, créant ainsi un ornement qui ressemble à une fleur de mimosa.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Nos en-cas « mimosa » sont prêts à être servis. Bonne dégustation !

