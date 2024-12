Pourquoi le rebelle Emelian Pougatchev est-il bifrons sur ce portrait?

Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Musée historique d'État de Moscou

Avant de se retrouver au musée, la toile faisait partie de la collection du major général de la Russie tsariste Nikolaï Ermolov et a été, pendant longtemps, considérée comme l’un des deux portraits de Pougatchev peints de son vivant. Les chercheurs ont avancé qu’elle aurait été peinte par un artiste comptant parmi les partisans de ce cosaque, par exemple un peintre vieux-croyant. L’inscription laissée sur le verso ne vient que confirmer ces suppositions. Elle dit : « Emelian Pougatchev, originaire du village cosaque et [représentant, ndlr] de notre foi orthodoxe et appartient à Ivan, de cette même foi, fils de Prokhor. Ce visage a été peint le 21 septembre 1773 ».

La première « sonnette d’alarme » s’est faite entendre en 1925 : les restaurateurs ont délavé une partie du fond et découvert, sous le portrait de Pougatchev, celui d’une dame. Les spécialistes d’art ont alors suggéré qu’il s’agissait de Catherine II, principale ennemie du rebelle. Toutefois, pendant de nouveaux travaux de restauration datant des années 1980, il a été établi que la technique et la peinture utilisées n’avaient vu le jour qu’au début du XIXe siècle. Il a en outre été admis que le portrait caché sous celui de Pougatchev était une représentation d’une dame d’honneur inconnue.

Le portrait de celui qui a voulu se faire passer pour le tsar Pierre III s’est donc avéré être un faux.

