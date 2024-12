Il y a 128 ans, naissait Gueorgui Joukov, le meilleur chef militaire de la Grande Guerre patriotique

Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Il n’a jamais redouté d'agir avec courage et décisivité, savait évaluer correctement la situation stratégique complexe et prendre les bonnes décisions dans des circonstances critiques et en évolution rapide. « Là où est Joukov, là est la Victoire », disaient les soldats à son sujet.

Gueorgui Joukov en 1923 Domaine public Domaine public

« À mon avis, Gueorgui Joukov reste un homme de forte volonté et de détermination et possède en abondance toutes les qualités nécessaires pour un chef militaire », assurait le maréchal Constantin Rokossovki.

Gueorgui Joukov et Constantin Rokossovki Maks Alpert/Sputnik Maks Alpert/Sputnik

À l’été 1939, lors de combats contre les troupes nippones sur Khalkhin Gol, Joukov a su transformer un échec éminent en une brillante victoire. Après que les troupes nazies ont foulé le sol soviétique, il était donc déjà sollicité par tous.

Pavel Trochkine/Sputnik Pavel Trochkine/Sputnik

Il était non seulement membre irremplaçable du QG du Haut commandement, mais a également commandé durant différentes étapes de la guerre cinq fronts soviétiques – il était envoyé vers les lignes du front les plus périlleuses.

À l’automne 1941, Joukov a aidé à tenir la ville de Leningrad et à arrêter le « Typhon » allemand (nom donné à l’offensive allemande visant à prendre le contrôle de la ville de Moscou) prêt à s’abattre sur la capitale soviétique.

Il est un des principaux auteurs de la victoire de l’Armée rouge à Koursk à l’été 1943 et c’est toujours lui qui a écrasé avec confiance l’ennemi lors de la libération de l’Europe. C’est à lui que Staline a confié de prendre la prise de la capitale du Troisième Reich, puis d’organiser le défilé de la Victoire sur la place principale du pays, le 24 juin 1945.

