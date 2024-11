RUSSKAYA LITERATURA: Xe édition du Salon du livre russe à Paris

Service de presse Service de presse

Cette année, le Salon invite le lectorat français à célébrer le 255e anniversaire de la naissance du grand poète russe Alexandre Pouchkine. Comme chaque fois, éditeurs, auteurs indépendants et libraires présenteront de nouveaux livres à la curiosité du public : les œuvres de classiques et contemporains russes traduites en français, des livres d’auteurs français inspirés par la Russie : des romans, de la poésie, des livres sur des thèmes historiques et géopolitiques, des ouvrages sur l’art et l’architecture.

Le Salon présente des livres publiés en France, à l’exception de la littérature jeunesse et enfantine, répondant à la demande générale. Le Salon invite les espoirs littéraires de la Russie non encore édités en France. Les projections de film et les matinées littéraires-ateliers pour enfants y jouissent aussi d’une grande popularité.

Pour découvrir le programme, suivez le lien vers le site de l’événement.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.