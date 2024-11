Les régiments d’ours auraient-ils vraiment existé en Russie?

Au XVIe siècle, l’Europe a commencé à être le théâtre de performances réalisées par des ours dressés et originaires de Russie, qui exécutaient de nombreux tours. Sur les cartes de l’époque, le territoire de la Moscovie était même représenté par un ours géant. Il ne s’agissait pas de simples artistes, mais de personnes spécialement formées. Comment ce phénomène est-il apparu?

En 1571, Ivan le Terrible a décidé de se marier pour la troisième fois. Parmi 2 000 femmes, il a pour cela choisi la fille d’un noble de Kolomna, Marfa Sobakina. Les noces ont été célébrées à Alexandrovaïa Sloboda (région de Vladimir) – des skomorokhi (musiciens itinérants) et des ours dressés sont alors venus divertir les jeunes mariés et leurs convives. L’on pense qu’ils venaient de Sergatch, une petite ville située sur la rivière Piana.

Drapeau et armoiries de la ville de Sergatch Domaine public Domaine public

Les habitants de cette cité ont longtemps exercé un métier particulier : ils formaient des oursons à divers tours et se produisaient avec eux dans les foires, pour le plus grand plaisir du public. Ils se rendaient également en Europe, ravissant les spectateurs de leurs talents.

La Chanson des skoromokhi, 1910, par Piotr Soubbotine Legion Media Legion Media

Les ours dressés de Sergatch pouvaient exécuter jusqu’à cinquante tours : ils marchaient sur leurs pattes arrière, imitaient une jeune fille devant un miroir ou un tireur à l’arc. Puis, un chapeau dans les pattes, ils faisaient le tour du public afin de récolter de l’argent pour leur spectacle.

Skomorokhi (musiciens, danseurs, et bouffons médiévaux) dans un village François Riss François Riss

Cependant, c’est une chose d’observer un tel miracle dans une foire et de s’amuser, et c’en est une autre de voir des ours défiler en rangs. Les prisonniers français qui se sont retrouvés à Sergatch pendant la guerre de 1812 auraient éprouvé de complexes sentiments. L’on raconte en effet qu’ils auraient persuadé les habitants que Napoléon était sur le point d’envoyer des troupes de réserve contre lesquelles les Russes ne pourraient se défendre. Or, en réponse, ils auraient entendu que, si nécessaire, les habitants du coin enverraient des ours. Un jour plus tard, un défilé spécial aurait par conséquent eu lieu à Sergatch : plus d’un millier d’ours auraient paradé sur leurs pattes arrière, un bâton sur leurs épaules en guise d’armes. Les Français seraient restés sans voix.

Sculpture "L'on promène l'ours", années 1880-1890, Usine Gardner Musée historique d'État

